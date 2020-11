Roma: fuori controllo la passione tra due vigili in servizio

Roma: due vigili durante il turno insieme si lasciano andare alla passione perdendo completamente il controllo

Perdono il controllo due vigili della capitale durante il turno di pattugliamento di notte; i due agenti appartenenti al XV gruppo, zona Cassia, erano in servizio nella adiacenze del campo Rom in via di Tor di Quinto, quando tra di loro è scoppiato un trasporto improvviso.

Complici, evidentemente, l’attrazione tra i due e il lungo turno di notte, i vigili fermi in macchina si sono lasciati andare a manifestazioni amorose culminate in un rapporto sessuale vero e proprio nell’auto di servizio. A tradirli, l’autoradio lasciata inavvertitamente accesa e la registrazione audio, effettuata da qualcuno, di quanto avveniva.

E così, quel che sarebbe dovuta restare una faccenda personale tra i due, ha fatto il giro degli oltre seimila agenti della Capitale, finendo sulla scrivania del comandante generale della polizia municipale, Stefano Napoli.

Roma: situazione imbarazzante per due vigili. Aperta un’inchiesta

Situazione alquanto imbarazzante per due vigili di Roma coinvolti in una vicenda hard che ha fatto il giro di tutte le pattuglie.

La coppia, durante il turno di pattugliamento notturno, è stata colta in flagrante mentre si scambiava effusioni amorose sfociate poi in rapporto sessuale a tutti gli effetti. La donna quarantenne e l’uomo, di qualche anno più grande, in preda alla passione non si sarebbero accorti che l’autoradio di servizio era ancora accesa.

A quel punto, qualcuno tra i colleghi, ha registrato un file audio che, a testimonianza di quanto accaduto, ha denunciato il fatto. Nel frattempo, le posizioni assunte tra i colleghi hanno preso pieghe differenti; a quanti hanno manifestato la loro rabbia per aver gettato discredito su tutto il corpo dei Vigili, si affiancano quanti invece hanno già espresso con interventi canzonatori la loro opinione sulla vicenda.

