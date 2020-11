Rosalinda Celentano colta di sorpresa: le lacrime in studio

Rosalinda Celentano scoppia in lacrime a Da noi… a ruota libera. A suscitare la sua reazione improvvisa, una commovente lettera della madre.

Ospite a Da noi… a ruota libera, Rosalinda Celentano ha parlato del suo percorso a Ballando con le stelle e del suo difficile rapporto con il giudizio degli altri. “Non mi piace se mi danno del ragazzo – ha detto – La femminilità non sta nei tacchi o nei capelli, ma dentro. Io la mia la trovo nello sguardo e nella voce”. Poi ha raccontato che la sua partecipazione al talent show di Milly Carlucci è stata una scelta spontanea e niente affatto pianificata. La conduttrice glielo chiedeva da un po’ e ad un certo punto lei ha deciso di cogliere l’invito come una sfida per uscire da un periodo piuttosto buio della sua vita.

Sul finire dell’intervista, una sorpresa della conduttrice Francesca Fialdini ha suscitato grande commozione dell’apprendista ballerina.

Rosalinda Celentano, le lacrime per la madre

“Rosalinda fin da bambina rivelava una personalità straordinaria, eclettica, meravigliosa” recitava una lettera di Claudia Mori, madre di Rosalinda, letta per lei da Francesca Fialdini. “Rosalinda non ha bisogno di essere incoraggiata, ma di essere amata come tutti gli esseri umani”. Una dichiarazione d’amore tra madre e figlia che ha fatto commuovere davvero tutti in studio.

Da ciò che si evince dalle sue pagine social, anche Rosalinda Celentano è particolarmente legata alla madre, tanto che prende spesso in prestito le sue parole per esprimere i concetti. “Osservare e vedere con gli occhi della propria mamma. Una delle più belle dediche d’amore” si legge sotto uno dei suoi post.

