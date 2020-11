Sabrina Salerno in silver look, il fisico è spaziale – FOTO

Sabrina Salerno ha condiviso una foto sui social network in cui in mostra tutto il charme e la sua bellezza da donna matura che sa ancora affascinare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno è da sempre sotto i riflettori, fin dai tempi in cui cantava “Boys (Summertime Love)”, canzone che ha riproposto al Festival di Sanremo 2020. Oggi la cantante ha condiviso uno scatto in cui appare con una tuta spaziale che la copre fino al seno. I capelli scompigliati ad arte le incorniciano il viso cadendo dolcemente sul suo occhio destro coprendolo un po’. I suoi tanti follower di Instagram sono rimasti letteralmente ammaliati proprio dal suo sguardo, intenso e deciso. Un mare profondo in cui chi la ama sarebbe ben felice di perdersi. Nella foto la cantante si mostra con le labbra leggermente dischiuse. Un leggero sorriso che non può che far innamorare i suoi fan che attraverso i commenti sul profilo Instagram hanno espresso tutta la loro ammirazione.

LEGGI ANCHE -> Mercedesz Henger incantevole in piscina, sullo sfondo la sua parte migliore – FOTO

Sabrina Salerno e le difficoltà di una donna eccezionale