La De Grenet ospite da Barbara D’Urso a Domenica Live, bellissima in rosso e ha raccontato la sua vita tra carriera e vita privata

Samantha De Grenet è stata ospite a Domenica Live da Barbara D’Urso e si è presentata bellissima in un abito magnifico rosso. La sua intervista è stata fatta in onore dei suoi 50 anni compiuti il 9 novembre. In studio con lei c’era anche il figlio Brando Barbato presente che ha dichiarato di essere fortunato ad avere una mamma così. Recentemente la showgirl ha vissuto due drammi importanti che le hanno cambiato la vita.

Samantha De Grenet e la lotta contro il cancro e il coronavirus

Durante l’intervista della De Grenet a Domenica Live ha raccontato del terribile momento in cui ha scoperto di avere un cancro. La showgirl ha spiegato che un giorno si è sentita come un sassolino nel seno e ovviamente si è sottoposta a un controllo e lì purtroppo ha ricevuto la terribile diagnosi. Spiega poi di aver superato la malattia grazie alla sua famiglia, la sua paura più grande era di lasciare solo suo figlio di 15 anni, ma quando lo ha rivisto dopo l’operazione si è sentita tornare alla vita. Dopo questa terribile esperienza, di recente la De Grenet era risultata positiva al coronavirus.

Fortunatamente è riuscita a sconfiggere anche questo male. Ha raccontato di aver avvertito i sintomi da un giorno all’altro, rivela anche di non aver ancora riacquisto il gusto e l’olfatto che è il sintomo più riconoscibile del virus e più fastidioso. Infatti in molti che hanno contratto il virus hanno tutti riscontrato problemi a riacquistare subito l’olfatto e il gusto, addirittura sono passate settimane.

Durante l’intervista è quindi comparso il figlio della showgirl con una sorpresa e aveva anche una torta per la mamma. Dopo essere apparsa contenta di vedere il figlio, la showgirl si è lasciata scappare una frase che ha fatto decadere la sorpresa, facendo capire che lei sapeva dell’arrivo del figlio in studio.

La De Grenet ha infatti detto alla D’Urso che il figlio era molto emozionato di incontrarla visto la che segue sempre. Una gaffe che non è passata inosservata, ma non fa niente lo ha fatto con ingenuità e quindi è perdonata.

