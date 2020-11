Sara Croce, intimo rosso e dècolletè in bella vista: che schianto! – FOTO

L’ex Bonas di “Avanti un altro” incanta il pubblico su Instagram con un sexy scatto in cui si mostra solo con indosso un intimo bordeaux.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce, 22 anni e un fisico da paura. Giovanissima e già una carriera alle spalle: arrivata quarta a Miss Italia 2017, ex Madre Natura di “Ciao Darwin” ed ex bonas di “Avanti un altro”.

Alta quasi 1.80 m, folta chioma bionda e curve mozzafiato. Sara Croce è una delle donne più desiderate e amate su Instagram dove sfiora gli 800 mila followers.

Non solo modella ma anche studentessa, infatti la bella Sara è prossima alla laurea e iscritta alla facoltà di Comunicazione d’Impresa alla celebre IULM di Milano.

LEGGI ANCHE –> SABRINA SALERNO IN SILVER LOOK, IL FISICO È SPAZIALE – FOTO

Si è parlato molto di lei per le sue storie d’amore, nell’estate 2019 è stata paparazzata con l’ex tronista Andrea Damante, dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis. A Rivelo su Real Time inoltre ha confessato: “o posso dire di essere stata una che ha dato il due di picche a Cristiano Ronaldo. Non so quante lo hanno fatte. Lui scrive sui social alle ragazze. Qualcuno gli ha dato il mio numero e mi sono arrabbiata parecchio”, aggiungendo che non si fidanzerebbe mai con un calciatore per il loro stile di vita e per paura di essere tradita.

Solo con un reggiseno indosso