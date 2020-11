Soleil Stasi, al lavoro alla scrivania ma gli short sono invisibili – FOTO

Soleil Stasi ed i suoi outfit incredibili. La bella influencer blocca tutti con il suo nuovo look: stivaloni e outfit da urlo

Soleil Stasi ed i suoi outfit tutti uno più provocante dell’altro. Web in tilt per via dei suoi look che sono da mozzare il fiato. Non si ferma con la sua bellezza e audacia l’influencer che tra uno scatto di vita quotidiana e uno di sponsorizzazione elettrizza completamente i social.

La stella di casa Mediaset è infatti una seguitissima influencer con un profilo che è in continua crescita. 781 mila followers e una bacheca piena di commenti di apprezzamenti e like che scorrono come un fiume in piena.

E poi c’è il gossip che la vede protagonista degli eventi delle ultime settimane. Sulla bocca di tutti per diversi flirt, veri o presunti. Prima con l’ex di Belen Rodriguez e pilota di MotoGp Andrea Iannone e recentemente con Marco Zanotti, fondatore del primo Tattoo shop della Repubblica di San Marino.

Soleil ha accusato Iannone, tramite le pagine di “Chi” di averla usata per la visibilità. Accuse respinte al mittente da parte del motociclista che ha detto tramite i social: “allibito per ciò che determinate testate e/o persone scrivono sul mio conto parlando della mia vita privata”. E poi le parole dell’imprenditore che nel salotto di Barbara D’Urso ha spiegato che con Soleil c’è una frequentazione sporadica ma che quando lui va a Milano si vedono eccome e non di certo solo per un bacio.

Soleil Stasi, la posa è provocante e il web impazzisce

Ma Soleil Stasi indignata per questo ha messo alle spalle questi avvenimenti e va avanti per la sua strada. Pensa al suo lavoro di influencer e c’è da dire che quello che produce è degno di nota. Ne è un esempio l’ultimo post composto da tre magnifiche foto.

Degli scatti realizzati per una sponsorizzazione ma che lasciano a bocca aperta. Un outfit che fa girare la testa molto audace e intrigante.

Completino color cipria con giacca e pantaloni, o meglio pantaloncini. Gli short sono cortissimi, coprono poco e niente anche se ci pensano gli stivaloni a fare qualcosa. Arrivano sopra al ginocchio, marroni, in tono alla scrivania sulla quale Soleil è appoggiata.

Mood di donna in carriera, con occhiali da sole molto particolari e cellulare in mano. La posa è provocante e il web non ce la fa a non impazzire.

