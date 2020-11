L’attrice Kasia Smutniak si è impegnata affinché la figlia restasse lontana dall’attenzione pubblica. Oggi è una giovane donna e le foto più recenti mostrano tutta la somiglianza con il padre Pietro Taricone

Correva l’anno 2010 quando scomparve Pietro Taricone, attore e noto volto televisivo, a causa di un incidente avvenuto mentre esercitava una delle sue attività preferite: il paracadutismo. Pietro ha lasciato la compagnia Kasia Smutniak e la figlia Sophie, che all’epoca aveva solo sei anni. La bambina è sempre stata molto protetta dai genitori che non hanno voluto esporla eccessivamente agli occhi dei media e del pubblico, ma ora è una piccola giovane donna che ha deciso di non voler necessariamente restare lontana dai riflettori.

Sophie Taricone e la forte somiglianza con il padre Pietro

L’attrice Kasia Smutniak ha affrontato il trauma della perdita del compagno chiedendo privacy e rispetto del proprio dolore. Negli anni ha sempre dichiarato quanto proprio Sophie sia stata fondamentale nel processo di recupero e mamma e figlia sono riuscite a farsi forza l’un l’altra. Oggi Kasia è legata sentimentalmente al produttore Domenico Procacci dal quale ha avuto un figlio, Leone, nato nel 2014. La coppia ha deciso di convolare a nozze lo scorso anno.

Sophie Taricone è diventata così una sorella maggiore, oggi la giovane ha 16 anni e sebbene continui a mantenere un profilo basso negli ultimi anni si è mostrata in pubblico e la sua somiglianza con il padre Pietro è davvero incredibile. Un paio d’anni fa, in occasione del Festival di Venezia, la ragazza ha affiancato la madre e il suo compagno sul red carpet. Un vero e proprio debutto per lei che ha sorpreso tutti.

La mano salda in quella della madre Kasia, abito lungo e un sorriso timido che denotava una certa emozione, Sophie si è presentata al pubblico che non ha potuto fare a meno di notare quanto assomigli all’attore scomparso.

La complicità tra mamma e figlia è palpabile anche attraverso delle semplici foto e non è detto che Sophie non farà altre apparizioni accanto a lei.

