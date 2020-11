5 semplici step per la crescita di unghie forti e sane

Le unghie sono da sempre un elemento importante nell’estetica. Molto frequenti sono però i problemi legati alla loro crescita ed alla loro fragilità. Per questo motivo, ti basterà mettere in atto questi cinque consigli per vedere le tue unghie rigenerate.

Avere delle unghie curate e sane è da sempre desiderio di quasi tutte le donne. Tuttavia, in molte riscontrano lo stesso problema: unghie che non ricrescono o, se sì, risultano estremamente fragili.

La colpa può essere certamente di un abuso di smalti e manicure semipermanenti ma si tratta anche, e soprattutto, di un segnale per dare più attenzioni e cure alle proprie unghie.

Le cause di debolezza delle unghie possono essere varie ed esistono alcune cattive abitudini che potrebbero danneggiarle o ostacolarle nella ricrescita.

Oggi ti proponiamo 5 step indispensabili per ottenere una ricrescita delle unghie sane e rigenerate.

Consigli per unghie rigenerate

Per avere unghie forti e rigenerate prova a seguire con accortezza questi 5 consigli per almeno qualche mese.

Innanzitutto procedi con dei bagni di sale e limone. Immergi quotidianamente le tue unghie in una piccola bacinella di acqua salata con 1 cucchiaio di limone. Lasciale così per circa 15/20 minuti. In questo modo, oltre che schiarire i vari ingiallimenti che si formano sulla superficie, purificherai le tue unghie. Il limone è un ottimo disinfettante naturale che uniformerà il colorito e ammorbidirà le cuticole.

Applica degli impacchi notturni. Esistono svariate maschere per la notte in commercio che contengono sostanze estremamente idratanti per le tue unghie. Al loro interno troverai elementi come: acido ialuronico, burro di karitè ed amminoacidi naturali. Stendi il prodotto e massaggialo con delicatezza sulle tue unghie e su tutto il contorno. Lasciale in posa fino al mattino.

Concedi alle tue unghie una pausa. Finché non avranno ripreso un aspetto sano e rinvigorito, evita di applicare lo smalto colorato. Lasciale per questo nude tra una manicure e l’altra, usando semmai soltanto dei buffer che rendono l’unghia lucente.

Lima le unghie con costanza. Se avrai costanza nella limatura, le unghie ricresceranno più facilmente e più velocemente. Le lime più indicate per unghie fragili sono quelle di vetro. L’ importante è comunque procedere con movimenti delicati e non aggressivi.

Usa sempre una base. Una volta eseguita la tua manicure, appicca una base rinforzante, così da creare una lamina protettiva che tuteli le tue unghie.

Raccomandazioni

Chiaramente, se si vogliono avere delle unghie forti e sane, oltre a procedere con questi step curativi, è necessario togliere alcune cattive abitudini. Le unghie vengono infatti molto spesso danneggiate mentre si svolgono delle semplici attività quotidiane.

Innanzitutto non usare prodotti per la pulizia senza guanti. Quando procedi con le pulizie, con qualsiasi prodotto, applica sempre dei guanti protettivi. I prodotti per le pulizie contengono delle sostanze chimiche nocive che possono danneggiare le tue unghie.

Assumi più vitamine. Le unghie, come i capelli, hanno bisogno per una buona crescita di un giusto apporto vitamine. Per questo bilancia sempre la tua dieta e abbonda con frutta e verdura di stagione.

Non fare mai lavori domestici o di giardinaggio senza l’utilizzo dei guanti. Molto spesso quando si procede con piccoli lavoretti, si tende a forzare la parte dell’unghia. Cerca di adoperare sempre le dita e mai le unghie. Con l’utilizzo di guanti questo sarà ancora più semplice.

Ma soprattutto cosa più importante: non mangiarti le unghie! I danni alle cuticole ed alla pelle possono generare infezioni batteriche e virali. Inoltre le tue dita possono deformarsi e le tue unghie possono persino arrivare a non ricrescere più.

Perciò per avere una crescita di unghie sane e forti, procedi seguendo questi 5 semplici step e prestando attenzione a tutte le raccomandazioni. Prova ed avrai unghie belle e rigenerate!

