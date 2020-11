Un dipendente comunale di 54 anni è morto ieri pomeriggio dopo essere stato travolto da un’auto sulla Sp12 tra Porano e Canale, in provincia di Terni.

Terni, travolto ed ucciso da un’auto mentre passeggia con la compagna: muore dipendente comunale 54enne

Dramma in provincia di Terni, dove un dipendente comunale di 54 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto sotto gli occhi della compagna. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 16 di ieri, domenica 22 novembre, lungo la strada provinciale 12 che collega Porano alla frazione di Canale. Secondo le prime informazioni, riportate dalla redazione di Terni Today, il 54enne stava facendo una passeggiata con la compagna, quando all’improvviso un’auto alla guida della quale si trovava un 30enne lo ha travolto.

Il 30enne si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per il dipendente comunale non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita al 54enne. Dai primi accertamenti, come riporta Terni Today, pare che il conducente non si sia accorto della vittima probabilmente perché abbagliato dal sole che stava tramontando.

Sull’accaduto, la Procura della Repubblica del capoluogo di provincia umbro ha aperto un fascicolo d’inchiesta. La salma della vittima è a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe stabilire l’esame autoptico o ulteriori accertamenti.

