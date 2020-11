Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi triste per Francesco Oppini: “Mi mancherà tutto di te”. I due amici potrebbero separarsi stasera dopo il televoto che include il figlio di Alba Parietti

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno legato tantissimo nella casa del Grande Fratello Vip: il loro legame è diventato sempre più profondo, si sono aiutati a vicenda ad aprire cassetti del loro passato che avevano tenuto chiuso a chiave tanto a lungo e a liberarsi di macigni che neanche sapevano di avere. Stasera il figlio di Alba Parietti potrebbe abbandonare per sempre la casa e ieri, mentre i due si preparavano per andare a dormire, hanno affrontato una volta e per tutte questo problema.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, gli ultimi saluti prima del televoto: tristezza nella sera

“Cosa ti mancherà se me ne vado?” gli ha chiesto Francesco, e la risposta di Tommaso è arrivata senza esitazione. “Tutto“. Francesco gli ha poi domandato: “Chi verrà a dormire qui?“. Tommaso non ha avuto dubbi: “Nessuno. No, nessuno“. Tommaso in puntata ha rivelato ad Alfonso Signorini che sarebbe devastato all’idea di perdere il suo amico nella casa, e se succedesse stasera potrebbe essere davvero un problema, dal momento che ai ragazzi verrà comunicato il prolungamento del programma fino a febbraio.

