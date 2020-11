Un Posto al Sole anticipazioni 23 novembre: il parto di Clara! Il bambino è pronto a nascere e c’è bisogno dell’aiuto di Patrizio Giordano. Se la caverà?

Clara è al nono mese di gravidanza e sta per partorire. Sta da sola in casa quando si sente male e va a chiedere aiuto a Patrizio, che chiama sua madre che è in ospedale e che gli dice di doversela cavare da solo. I soccorsi purtroppo tardano ad arrivare a causa di un incidente stradale e Patrizio aiuta a partorire la ragazza prima con l’aiuto di sua madre Ornella e poi con quello di Rossella, laureanda in Medicina.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: Clara da alla luce il suo bambino

Questo evento potrebbe far avvicinare di nuovo Patrizio e Rossella, che hanno avuto una notte di passione dopo tanto tempo. Stanno recuperando la complicità del tempo e potrebbe esserci un ritorno di fiamma, ma qualcuno però sembra pronto a minacciare questa felicità ritrovata dopo tante incomprensioni. Intanto Michele sembra sempre più combattuto tra il suo lavoro e il malessere della moglie. Silvia, stressata dalle troppe discussioni, compie un gesto inaspettato.

