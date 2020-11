Incidente bollente in diretta per Alessia Marcuzzi durante la sigla de Le Iene, in onda come ogni martedì su Italia Uno

Alessia Marcuzzi è sicuramente una delle presentatrici più amate dal pubblico italiano. La 48enne è una donna bellissima e ricca di fascino: come se non bastasse, i suoi punti forti sono la simpatia e l’ironia. La romana, dopo l’esordio a ‘Telemontecarlo’, ha avuto una carriera di tutto rispetto. In questi anni, infatti, la Marcuzzi ha condotto programmi dal calibro di ‘Colpo di fulmine’, ‘Festivalbar’, ‘Striscia la notizia’ e ‘Mai dire gol’. Questo 2020 è decisamente positivo per Alessia: la fantastica presentatrice è tornata alla guida de ‘Le Iene’ e alla conduzione di ‘Temptation Island VIP’.

Questa sera, durante il balletto a ‘Le Iene’, la conduttrice è stata protagonista di un incidente bollente. Muovendosi con impeto e ardore, la romana ha deliziato il suo pubblico ma ad un certo punto il vestitino corto si è alzato troppo.

Incidente bollente per Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi sa sempre come far impazzire i suoi fan e i suoi follower: i suoi scatti spettacolari non passano mai inosservati e mandano in estasi gli ammiratori. La romana, tuttavia, è stata protagonista di un incidente bollente.

Questa sera su Italia Uno come ogni martedì sera sono in onda le Iene condotte da Alessia Marcuzzi. La bella presentatrice bionda durante il balletto non si è accorta di un piccolo ‘problemino’. Durante il ballotto con il suo collega Savino, alla ex compagna di Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti, è sfuggito un piccolo particolare: il troppo movimento ha accorciato il vestitino molto corto e le mutandine sono uscite, ma non di scena, ma davanti a tutti. Dal suo sorriso beffardo a Savino si è accorta di tutto, ma non ne ha fatto parola e ha cambiato subito argomento.

La classe 1972, qualche giorno fa, ha paralizzato il mondo dei social postando una fotografia sbalorditiva in cui copriva il suo lato A con un semplice cappello.

