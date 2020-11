Amadeus e lo strano comportamento del “solito ignoto”

Amadeus. Durante la scorsa puntata de I Soliti Ignoti, una partecipante ha avuto uno strano comportamento. Spiegato subito il motivo

Sono tempi di grande tensione e attesa quelli che vivendo adesso il popolare presentatore televisivo Amadeus. Infatti, nei mesi scorsi, è stato riconfermato al timone dello spettacolo più amato e seguito dal pubblico italiano: il Festival di Sanremo.

Se nelle settimane del primo lockdown si era lasciato andare a dichiarazioni cariche di speranza riguardo la prossima edizione dello show (insieme all’amico e collega Fiorello), la seconda ondata di contagi da Coronavirus, sembra mettere un freno alle sue aspettative. Ci sarà o meno il Festival di Sanremo 2021? Ancora non è dato saperlo. Certo è che la macchina organizzativa dovrebbe partire il più presto possibile. C’è chi ipotizza un teatro Ariston vuoto, senza pubblico (soluzione esclusa totalmente da Amadeus), chi invece opta per lo spostamento di data: dal classico mese di febbraio ad aprile / maggio.

Amadeus. Incidente divertente durante la trasmissione

Leggi anche >>> BARBARA D’URSO CHOC: “ABBIAMO RICEVUTO UNA DIFFIDA”

Nel frattempo Amadeus, in attesa di direttiva sia dai vertici RAI, sia dall’ammistrazione della regione Liguria e dal comune interessato, continua il suo lavoro con professionalità e talento. Attualemnte infatti è alle prese con la trasmissione AmaSanremo, legata ovviamente al Festival, in onda in seconda serata il giovedì.

Non manca la sua presenza invece nello show I soliti Ignoti. Durante lo svolgimento dell’ultima puntata è avvenuto un fatto curioso. “L’ignota” numero 7, mentre prendeva postazione al centro del palco, si è improvvisamente immobilizzata. La signora Laura, 46 anni, originaria della provincia di Genova, è stata protagonista di un simpatico siparietto, suo malgrado. Mentre camminava, un tacco le si è incastrato in una fessura della scenografia, non consentendole di procedere.

LEGGI ANCHE –> Tommaso Zorzi, lite con Francesco Oppini nella notte: “Eri il mio porto sicuro”

Amadeus ha potuto soccorrerla per le disposizioni anticovid. Sono tempestivamente arrivati due giovani dotati di mascherina, per liberarla dalla situazione fortuita e divertente. Il gioco è potuto quindi procedere con regolarità, tra un sorriso e una battuta ironica del presentatore: “Pensavo volesse essere accompagnata da due baldi giovani sulla scena, ed eccoli qui”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.