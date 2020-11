Ambra Lombardo mozzafiato, l’ex concorrente del Grande Fratello fa impazzire i suoi fan con un vestito in cui mostra il suo lato A

Ha soltanto sfiorato la corona di Miss Italia nel 2004, nell’edizione vinta da Cristina Chiabotto. E’ arrivata seconda, trovando comunque il modo di farsi apprezzare nel mondo dello spettacolo. Fascino e spirito di iniziativa del resto non le mancano, anzi. Parliamo di Ambra Lombardo, 34 anni, bellezza siciliana in purezza. Un fascino irresistibile e un profilo, nel mondo dello showbusiness, particolarmente peculiare. Infatti, Ambra è laureata e insegna oggi lettere e filosofia in un liceo di Milano. Un connubio di bellezza e intelligenza davvero speciale, che viene rimarcato quasi ogni giorno sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Ambra Lombardo, il doppio scatto bollente e seducente: decolleté da paura

Come forse non molti sapranno, Ambra è anche una appassionata di sport e di calcio. E’ stata infatti ospite dell’ultima puntata di Tiki Taka, negli studi Mediaset. Il popolare programma di approfondimento sportivo ha così potuto bearsi della sua presenza e lei, a sua volta, ha regalato delle immagini davvero seducenti. Il doppio scatto postato oggi, dopo la diretta, fa davvero impazzire. L’abito trasparente ne esalta il fisico sinuoso e conturbante.

Trasparenza che poi va ad esaltare il suo lato A, in un reggiseno che fatica a contenerlo. Nel secondo scatto, di fronte allo specchio, si resta poi ulteriormente senza fiato e ipnotizzati dal suo sguardo magnetico. Ambra insomma è una vera forza della natura.

