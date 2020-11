Anna Magnani, è in vendita la villa dove l’attrice ha vissuto

Anna Magnani, la sua stupenda residenza nella Capitale, in zona Cecchignola, è in mano ad una prestigiosa agenzia

Anna Magnani e la sua villa da sogno. La residenza oggi è di nuovo in vendita. Dopo l’acquisto anni fa da parte degli attuali proprietari, la villa da sogno è pronta ad accogliere nuove persone che potranno vivere nella dimora dell’attrice, nel cuore più antico ed esclusivo di Roma in zona Cecchignola, Fonte Meravigliosa.

La residenza era stata edificata dal Principe Torlonia ed è una villa padronale bellissima. Oggi nelle mani di una rinomata agenzia è di nuovo pronta all’acquisto. Per anni l’attrice di casa nostra famosa in tutto il mondo ci ha vissuto.

Immersa nel verde dei marittimi e cipressi, la casa è disposta su due piani che affacciano sul fantastico giardino. Alberi di ogni specie, con un orto e un frutteto. Un piccolo angolo di paradiso immerso tra le bellezze della Capitale.

Grandi stanze e ampie terrazze per godere del verde che circonda la villa. E poi anche una piscina, un campo da tennis e uno da bocce. E oltre ai comfort anche elementi storici di grande valore come l’antico forno e il fontanile.

Anna Magnani, chi era l’attrice simbolo del cinema italiano

Dici Anna Magnani e pensi all’Italia e alla grandezza del nostro cinema. L’attrice è stata e lo è tutt’ora un’icona del nostro spettacolo, un simbolo indiscusso nel mondo e tra le interpreti femminili migliori di sempre. E poi è anche uno dei grandi simboli della romanità autentica insieme a Alberto Sordi e Aldo Fabrizi.

Tante le sue interpretazioni magnifiche fatte in grandi capolavori del nostro cinema come “Roma Città Aperta” e “Mamma Roma” e diversi i riconoscimenti che le sono arrivati. Nel 1956 il premio Oscar come miglior attrice protagonista per la “La rosa tatuata” di Daniel Mann.

La prima volta in assoluto che Oltreoceano fu premiato un artista non di lingua inglese. E poi a lei anche un Golden Globe, cinque Nastri d’argento, una Coppa Volpi alla Mostra di Venezia e un Orso d’argento al Festival di Berlino.

