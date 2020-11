Antonella Elia e l’annuncio ufficiale in diretta tv: “Non ci amiamo più”

L’opinionista del Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia ha chiuso tutti i “ponti” d’amore con una persona molto cara: l’annuncio in diretta

Hanno avuto il piacere di condividere momenti intensi, fatti di gioie e paure, durante la loro vita, ma ora qualcosa è cambiato. Stando a quanto ribadito, in diretta tv al Grande Fratello Vip 2020, l’opinionista del reality show più seguito di sempre, Antonella Elia avrebbe chiuso davvero tutti i “rubinetti” dell’amore.

Si parla addirittura di un terzo incomodo, che starebbe ossessionando la showgirl torinese, ma ci ritorneremo con più dettagli, nelle prossime righe. Nel frattempo all’interno della casa, il televoto ha salvato la permanenza di Adua Del Vesco. Decisivo il parere del pubblico da casa, che ha scelto di salvarla, nonostante le polemiche che si sono sollevate sulla presunta realzione con l’attore Gabriel Garko.

Altro volto pomlemico delle ultime settimane è stato certamente quello di Elisabetta Gregoraci, che ha fatto parlare di sè, nel discorso legato ai dettagli della separazione con Briatore. Anche lei è stata tirata in ballo, a causa di diversi inciuci d’amore all’interno della casa più famosa d’Italia

Antonella Elia, nuove proposte in arrivo

Ritornando a parlare di Antonella Elia, la showgirl e attrice torinese, ex naufraga sul “L’Isola Dei Famosi”, sembra da fonti ufficiali che lei e l’amore non vadano più d’accordo come prima. L’annuncio è arrivato proprio per bocca sua e per di più in diretta televisiva al Grande Fratello Vip 2020.

L’opinionista Mediaset si è svestita dei panni di giornalista e ha iniziato a parlare del suo rapporto d’amore con Pietro Delle Piane. Tra i due, finora c’era un forte affiatamento, iniziato durante l’esperienza a Temptation Island.

La coppia sembrava inseparabile, ma in reatà non è così. Sembra ci fosse una terza persona di mezzo, che sarebbe disposta a “regalare la luna” ad Antonella. Il principe azzurro per la Elia si nasconderebbe proprio all’intero dello studio, capitanato da Alfonso Signorini.

E’ Pupo l’indiziato numero Uno a sostituire Pietro Delle Piane nella vita della showgirl. Ma il cantautore di Laterina aveva tutta l’aria di scherzare e sdrammatizzare un pò la situazione. L’anno scorso Pupo aveva dichiarato di essere “sessualmente” libero: chissà se tra lui e la sua collega, qualcosa potrebbe funzionare…?

