Antonella Mosetti e il sensualissimo TikTok. L’occhio cade inevitabilmente lì… – FOTO

La splendida Antonella Mosetti si diverte a deliziare i suoi followers con dei simpatici TikTok. E, nel farlo, esibisce tutte le sue “grazie”…

La showgirl Antonella Mosetti, parecchio attiva sui suoi canali social, si diverte a deliziare i suoi followers attraverso dei simpatici TikTik. L’ex conduttrice si diletta in siparietti comici, coinvolgendo persino il suo cane: da Ilary Blasi a Tina Cipollari, la Mosetti si cala nei panni dei più svariati personaggi, dando vita a scene esilaranti.

I followers, tuttavia, non sono riusciti a staccare lo sguardo dalla scollatura di Antonella: il davanzale esplosivo si impone alla vista, esaltando la sensualità della showgirl.

I commenti di apprezzamento si sono sprecati: “Sempre splendida” – le dichiara un utente.

Antonella Mosetti: la carriera della showgirl

Nata a Roma nel 1975, Antonella ha esordito in televisione ad appena 18 anni, all’interno del programma “Non è la Rai“, in onda su Italia Uno. Contemporaneamente, la Mosetti ha debuttato nelle scene cinematografiche, comparendo nelle produzioni “Un vampiro a Miami” e “Le donne non vogliono più“, entrambe del 1993.

Affianca successivamente Mike Bongiorno nella conduzione di “Paperissima Sprint“, nel 2001. L’anno seguente, Antonella presenta il programma “Casa Raiuno” assieme a Massimo Giletti, nella fascia pomeridiana di Rai 1. La showgirl sarà in seguito prima ballerina all’interno della trasmissione “Quelli che…il calcio“.

Tra le ultime apparizioni televisive, si annovera la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip (2016), in coppia con la figlia Asia Nuccetelli. Attualmente, la Mosetti è spesso ospite del programma “Live – Non è la D’Urso“, dove ricopre il ruolo di opinionista.

La Mosetti ha avuto sua figlia Asia dal primo marito, Alessandro Nuccetelli. In seguito, le sono state attribuite relazioni sentimentali con svariati uomini, tra cui Davide Lippi e Aldo Montano.

