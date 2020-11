Aurora Ramazzotti si è finalmente negativizzata e così è tornata a fare la sua vita di sempre: foto, sport, ma per lei c’è una brutta sorpresa

Circa due settimane fa Aurora Ramazzotti aveva scoperto di essere stata contagiata e quindi era risultata positiva al coronavirus. Una bella botta per una come lei che è sempre in giro e ama fare sport. Rimanere in casa e in isolamento è stata dura, ma ora che finalmente si è negativizzata è pronta per tornare in pista.

Aurora Ramazzotti: cosa l’ha terrorizzata? FOTO