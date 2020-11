Grande Fratello Vip, Aurora Ramazzotti, Tommaso Zorzi rivela il motivo della loro lite. I due amici hanno litigato a luglio e finalmente l’influencer ha spiegato il perché

Tommaso Zorzi oggi nella casa del Grande Fratello Vip ha parlato dei suoi problemi ai ragazzi, in particolar modo a Francesco Oppini con cui aveva litigato e con cui stava provando a chiarire. Il figlio di Alba Parietti ha provato come sempre a comprendere le ragioni che si nascondono dietro i comportamenti del suo amico, e Tommaso gli ha ricordato che è così anche nella vita e che non parla con la sua migliore amica Aurora Ramazzotti da mesi.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi rivela perché ha litigato con Aurora Ramazzotti

“Io sono così con persone che conosco da quando avevo due anni, come puoi pretendere che io non lo sia con voi che conosco da due mesi?” ha chiesto Tommaso. “Io con Aurora non parlo da luglio, e vuoi sapere perché? Perché è morta la nonna del fidanzato e mi ha dato buca per Capri, io mi sono arrabbiato e da allora non ci parliamo più. A me le cause di forza maggiore non mi fermano, quindi so di cosa sto parlando. Sono fatto così, vado in analisi per questo motivo, ho la sindrome dell’abbandono e non riesco ad andare oltre“.

