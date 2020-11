Barbara d’Urso choc: “Abbiamo ricevuto una diffida”

Barbara D’Urso in studio legge la lettera degli avvocati di Valeria Marini: è rivolta a Gianluigi Martino e Emanuela Tittocchia

Barbara D’Urso e i suoi colpi di scena. Barbarella nazionale ci ha abituato a tutto ma ogni volta è sempre uno choc con i suoi annunci. Ieri, infatti, nello studio di Pomeriggio 5 ha lasciato tutti spiazzati. La conduttrice Mediaset, infatti, ha annunciato: “Abbiamo ricevuto una diffida di Valeria Marini”.

Di cosa si tratta? La soubrette ha diffidato Gianluigi Martino e Emanuela Tittocchia ha precisato Barbara ma non lei: “A me non è arrivata, quindi posso parlarne” ha infatti precisato. Ma cosa è successo e perché questa diffida? La Marini diffida i due dall’uso del suo nome su ogni mezzo di comunicazione “per trarne vantaggi di notorietà ed economici”.

Gianluigi Martino è l’ex fidanzato di Valeria Marini e secondo il gossip avrebbe un legame stretto con Emanuela Tittocchia tanto che la D’Urso parla di triangolo amoroso. Ieri in puntata però, ancora una volta in studio su canale 5, Martino ha ribadito di essere innamorato della stella del Bagaglino.

Emanuela Tittocchia, opinionista dei programmi Mediaset, dal canto suo, ha invece precisato di non aver mai parlato di Valeria Marini nelle diverse trasmissioni di Canale5 nelle quali è ospite.

LEGGI ANCHE –> Tommaso Zorzi, lite con Francesco Oppini nella notte: “Eri il mio porto sicuro”

Barbara D’Urso, dopo la diffida parla Gianluigi Martino

Gianluigi Martino, il manager ex fidanzato di Valeria Marini, ha ribadito i suoi sentimenti. Ha chiarito l’amore che prova per lei specificando di stare ancora male per questa storia finita per cause di forza maggiore. Secondo molti l’uomo non sarebbe ben visto dalla mamma di lei. E il manager ha infatti confermato.

“Ci siamo allontanati perché è nata una situazione che è diventata insopportabile” ha ammesso. Prima la mamma di Valeria lo amava, poi le cose sono cambiate. Secondo Martino centrano le voci che sono state messe in mezzo: lui stava con la Marini sono per visibilità. Niente di tutto questo chiarisce: “in 2 anni io sono apparso solo 2 volte perché me l’ha chiesto lei! Io sono un manager televisivo, lavoro dietro le quinte!”.

LEGGI ANCHE –> Matrimonio a prima vista come Beautiful: Andrea e Sitara scoppia tutto (SPOILER)

In effetti Martino si è visto veramente poco sul piccolo schermo. Solo ora per parlare della fine della loro storia e in un’altra occasione per fare una sorpresa di compleanno in diretta per la sua amata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.