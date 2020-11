Beautiful, anticipazioni puntata 25 novembre: una dura presa di posizione

Beautiful, anticipazioni 25 novembre: Katie e Bill prendono una decisione difficile, ma necessaria. Nel frattempo Ridge e Brooke…

Sembra proprio che sia tornata la calma a casa Forrester. Ridge e Brooke hanno deciso di concedersi una tregua e la donna ha deciso di non fare ulteriori domande sulla notte brava trascorsa da Ridge al Bikini. La Logan è convinta che il marito abbia incontrato solo Carter ed il barista Danny: non sa che alla serata ha partecipato anche Shauna. E mentre tra i due coniugi torna il sereno, la Fulton infrange la promessa fatta allo stilista e rivela alla figlia tutti i dettagli di quel bacio rubato con Ridge.

Beautiful, anticipazioni 25 novembre: Quinn respinge Sally

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Flo è molto preoccupata per sua madre, che sembra essersi presa una vera e propria infatuazione per Ridge. Non sa ancora che, nel frattempo, Bille e Katie stanno parlando di lei con Wyatt. Il giovane Spencer viene infatti colto di sorpresa dal padre, che non è affatto contento del suo riavvicinamento con Flo. Bill vorrebbe che Wyatt stesse con Sally, mentre Katie gli augura di trovare qualcuno meno meschino e doppiogiochista.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Quinn non è della stessa idea. La madre di Wyatt deciderà di affrontare Sally per il bene del figlio. In fondo non è un segreto che la moglie di Eric abbia sempre preferito Flo a Sally. Quale dei due genitori la spunterà? E soprattutto, Wyatt si lascerà influenzare da loro giudizi o sceglierà di testa propria?

