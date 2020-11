Uno dei volti più amati di Beautiful apparirà nella seconda stagione della serie ispirata ad High School Musical. A confermarlo è lo stesso attore.

È da poco trascorso il suo compleanno e, proprio in questa lieta occasione, uno dei vecchi volti di Beautiful ha dato l’annuncio di una nuova partecipazione televisiva. L’attore, che ha prestato il volto ad uno dei personaggi più amati ed odiati degli anni ’90, approderà presto alla East High School per la seconda stagione di High School Musical: The Musical. Si tratta tratta di Jacob Young, il più vecchio e celebre Rick Forrester della soap. Di seguito l’annuncio repostato sul suo profilo Twitter.

Leggi anche -> Rosalinda Celentano colta di sorpresa: le lacrime in studio

Beautiful, Rick Forrester approda all’East High

Jacob Young prende ufficialmente parte alla seconda stagione della serie ispirata alla trilogia di High School Musical. Il giovane attore (da poco 40enne) ha prestato il volto a Rick Forrester tra il 1997 ed il 1999, in uno dei momenti più caldi della soap. Young è poi tornato nel 2011 ed è tutt’ora parte della serie, anche se il suo personaggio è stato momentaneamente “marginalizzato” per lasciare spazio ad altre storyline. A lui dobbiamo le prime apparizioni di un Rick non più adolescente, oltre alle successive storie d’amore con Caroline e Maya.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni puntata 24 novembre: Flo è preoccupata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jacob Young (@jacob_w_young)

Ancora non è chiaro quale ruolo ricoprirà Jacob Young all’interno di High School Musical: The Musical. Tutto ciò che si sa è che la serie, ispirata alla celebre trilogia di film diretti da Kenny Ortega, costituisce una sorta di remake, ma in una veste totalmente nuova. La produzione lo descrive come il racconto di una professoressa di teatro che decide di mettere in scena la storia d’amore di Troy e Gabriella, proprio nella scuola in cui si è sviluppata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter