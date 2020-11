Benedetta Fatto in casa, la ricetta della torta soffice all’arancia – VIDEO

La food blogger Benedetta Rossi ci propone una nuova video ricetta direttamente dal suo libro, la torta soffice all’arancia

La marchigiana Benedetta Rossi ha da pochi mesi dato alle stampe il suo nuovo libro di ricette “Insieme in cucina” ancora al numero uno per le vendite in Italia. Solo qualche giorno fa ci aveva fatto sapere la notizia: “Mio padre mi ha portato il giornale e con gli occhi lucidi mi ha detto “sei ancora prima” per la terza settimana di fila “Insieme in cucina” è ancora il libro più venduto in Italia. Per me è un giorno bello, emozionante e sapere che tante persone apprezzano quello che faccio, mi riempie di gioia”.

Ora ci allieta ancora con una nuova video ricetta pubblicata sulla sua pagina Instagram facile da realizzare e amata da grandi e piccini, la torta soffice all’arancia. Vediamo insieme come realizzarla.

Torta soffice all’arancia, ingredienti e preparazione

Per la torta

3 uova

150 g di zucchero

80 ml succo d’arancia

buccia grattugiata di 1 arancia

80 ml olio di semi di girasole

200 g farina

1 bustina di lievito per dolci

Zucchero al velo per guarnire

1 fetta di arancia per guarnire

Per la crema

200 ml succo d’arancia

2 cucchiai di zucchero

2 cucchiai di farina

gocce di essenza di arancia

Rompere in una ciotola le uova intere e aggiungere lo zucchero, la buccia grattugiata dell’arancia e il suo succo. Con l’aiuto di uno sbattitore elettrico amalgamare i tutto fino ad ottenere una crema. Versare poi l’olio di semi, la farina un po’ alla volta ed infine il lievito per dolci.

Versare poi l’impasto in una tortiera apribile da 24-26 cm di diametro, con il fondo rivestito di carta forno. Infornare a 165 ° con il forno ventilato, oppure a 175 ° con il forno statico, sempre per 35-40 minuti. Lasciare poi raffreddare la torta e poi tagliarla a metà per mettere la crema e guarnirla

In un pentolino versare lo zucchero e la farina, mescolare con la frusta e versare a filo il succo d’arancia fino ad ottenere un composto omogeneo. Portare sul fuoco e mescolare fino a che il composto non si sarà raddensato, ci vorranno circa 2 minuti. Versare la crema sulla base della torta e coprire con l’altra metà della torta. Cospargere con abbondante zucchero a velo e guarnire con arance caramellate a piacere.

