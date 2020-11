Bianca Atzei, la “tigre della foresta” è pronta a ruggire: bellezza graffiante – FOTO

La cantante Bianca Atzei si mostra in posa osè nel pieno verdeggiare della foresta. Sembra una tigre pronta a graffiare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Ha sconfinato tutti i limiti di bellezza, la splendida e solare cantante Bianca Atzei, molto spesso protagonista di soliloqui silenziosi all’interno del proprio profilo Instagram. C’è una risposta al modo di interpretare le cose per l’artista, cantautrice di origini milanesi.

In realtà la situazione emergenziale che si vive in Italia, non aiuta di certo la loro categoria a sbilanciarsi più di tanto, per raccolgiere consensi. Ed ecco che puntare decisamente a mettere in risalto la propria notorietà, da un punto di vista estetico potrebbe essere un ottimo viatico, in attesa che tutto si ripristini in fretta.

La carriera di Bianca Atzei è stata ricca di successi. Dalla firma discografica con l’etichetta “Ultrasuoni” tra il 2012 e il 2014, fino alla partecipazione al Festival di Sanremo 2015 che ha lanciato le sue ambizioni di cantante sul palcoscenico delle grandi occasioni

LEGGI ANCHE ——> Caterina Balivo: “Ho passato una settimana decisamente NO…” FOTO

Bianca Atzei, outfit trasgressivo per il grande evento: fan in delirio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Probabilmente non si era mai mostrata così vivace e pimpante davanti alle telecamere, perchè a brillare di luce propria ci pensava la sua estrema semplicità. Poi Bianca Atzei è stata costretta a trovarsi in una situazione del genere, non per proprio volere e alla fine ha avuto ancora ragione.

Lontano dal teatro delle grandi occasioni, la cantautrice ha imparato a risaltare le doti di una bellezza naturale, unica nel suo genere. Questa volta su Instagram non si respira la solita aria di nostalgia del pubblico, immortalando uno dei suoi trascorsi di grande emozione.

Ad illuminare la giornata di Bianca Atzei e dei suoi seguaci utenti ci pensa l’evento del “Black Friday”, caratterizzato dal lancio di un nuovo outfit d’abbigliamento. Per l’occasione la cantautrice propone un top leopardato, simbolo di trasgressività e vivacità.

LEGGI ANCHE —–> Wanda Nara non si ferma, continua la sfida e mostra sempre di più il décolletè – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Nessuno sembra abbia mai assistito ad una performance da posa osè così ammirevole da parte di Bianca. Tra il top e la gonna corta si intravede un fisico a dir poco perfetto, quasi come quello di una modella col corpo da silhouette. E voi invece cosa ne pensate dell’uscita unica e “terrificante” di Bianca Atzei, sui social?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter