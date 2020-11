Bimbo di due anni muore schiacciato da un mobile

A Bolzano un bimbo è morto schiacciato da un mobile della cucina. A lanciare l’allarme e i soccorsi sono stati i genitori

Un bambino di appena due anni è morto schiacciato dal mobile della cucina dove si stava arrampicando. La tragedia si è consumata lunedì mattina in un appartamento di Salorno, in Alto Adige poco distante da Bolzano, sono stati gli stessi genitori del bambino a lanciare l’allarme ai soccorsi del 118.

LEGGI ANCHE –> Travolto da un’auto mentre passeggia con la compagna: muore dipendente comunale

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il mobile si sarebbe improvvisamente staccato dagli infissi e ribaltato sul piccolo, i medici del Suem 118 allertati subito dai genitori dopo l’accaduto non hanno potuto che accertarne la morte avvenuta per schiacciamento. Sui fatti indagano attualmente i Carabinieri per capire se si tratta di una distrazione dei genitori oppure una fortuita casualità voluta da nessuno.

La ricostruzione dei fatti che ha portato alla morte del bimbo

Secondo quanto fornito dagli inquirenti, il piccolo è rimasto schiacciato sotto un armadio che improvvisamente si è ribaltato sotto il suo peso mentre vi si stava goffamente arrampicando.

Sono stati i genitori a chiamare i soccorsi subito dopo aver capito la gravità della situazione che era accaduta sotto i loro occhi. Sul posto sono accorsi il medico del Suem 118 a bordo dell’elisoccorso Pelikan 1, l’ambulanza e i Carabinieri.

LEGGI ANCHE –> Duplice lutto in famiglia: una giovane donna perde tragicamente padre e marito

I genitori da quanto hanno raccontato erano a casa intenti a sbrigare delle commissioni, quando il figlio è sgattaiolato in cucina e dopo aver aperto un’anta dell’armadio ha provato ad arrampicarsi per salire. Forse la struttura non ha retto allo scossone e si è ribaltata sopra di lui schiacciando il bambino con il suo peso. L’ambulanza è arrivata dalla stazione della Croce Bianca ma come detto, non c’è stato nulla da fare per lui.

Preposto per l’indagine il pubblico ministero Genther Morandell, che per il momento non ha richiesto l’autopsia sul bambino, così la salma è stata portata nella camera mortuaria del comune alto atesino. Il paese e la famiglia sono in lutto, non è ancora stata fornita la data del funerale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.