Calcio, ex stella di Roma e Inter verso il clamoroso ritorno in Italia

Maicon, ex terzino brasiliano di Inter e Roma, potrebbe approdare nuovamente in Italia per giocare nel Sona, club del campionato di Serie D.

L’ex terzino di Inter e Roma Maicon potrebbe tornare nuovamente in Serie A. Il difensore 39enne, attualmente in forza al Villa Nova, squadra di quarta divisione brasiliana, sarebbe, difatti, entrato nel mirino del Sona, società che milita nel campionato di Serie D. Le voci di un clamoroso ritorno in Italia non sono state smentite dal direttore sportivo della squadra che adesso sogna il grande rinforzo.

“Non vorrei sbilanciarmi, mi viene quasi da sorridere, ma è tutto vero, è un’idea nata un mese e mezzo fa. Rimane, appunto, un’idea per il momento“. Con queste parole, durante un’intervista alla redazione di Padovasport.tv, il direttore sportivo del Sona Claudio Ferrarese ha confermato la trattativa per riportare in Italia Maicon. L’ex terzino di Inter e Roma potrebbe tornare, dunque, nel nostro Paese approdando alla società che attualmente milita nel girone B del campionato di Serie D. Indiscrezioni che fanno sognare i sostenitori del club che spera di poter risalire la classifica con il nuovo rinforzo. Per quanto riguarda l’ingaggio, considerati anche i 39 anni del giocatore, si parlerebbe di pochi mesi: da dicembre sino al termine della stagione attualmente in corso.

A sostegno del clamoroso ritorno vi sarebbe l’intenzione dello stesso Maicon che potrebbe gestire da vicino alcuni affari che ha a Milano, dove ha trascorso sei anni tra le fila dell’Inter, diventando uno dei perni della squadra di José Mourinho che conquistò il triplete nel 2010. La trattativa, spiega, Ferrarese, è nata grazie ad alcune sue conoscenze che lavorano con dei giocatori brasiliani, un’idea che elettrizza il direttore sportivo, il quale non si sbilancia eccessivamente. “Vedremo se l’operazione andrà in porta –spiega il dirigente ai microfoni di Padovasport.tv– sarebbe un sogno per noi, ma finché non lo vedo non ci credo, per noi sarebbe un enorme salto di visibilità“.

Maicon attualmente veste la maglia del Villa Nova squadra di quarta divisione brasiliana allenata da un’altra vecchia conoscenza del nostro calcio, l’ex centrocampista di Roma e Inter Amantino Mancini.

