Capelli forti e sani: i 6 cibi migliori per una chioma splendente!

Avere capelli forti e splendenti è un desiderio ricorrente ed ottenerlo non è sempre facile. Oltre a delle sane abitudini, un elemento provvidenziale è quello dell’alimentazione. Scopriamo 6 cibi di cui non puoi fare a meno per una chioma in salute.

La cura dei capelli, oltre che da buone abitudini e da una buona hair care, parte anche dalla tavola. L’alimentazione ha infatti un ruolo centrale quando si tratta di sfoggiare una chioma lucente ed in salute.

Alcuni cibi vanno ad agire direttamente sulla fibra del cuoio capelluto, nutrendola approfonditamente e nella giusta misura. In questo modo, i capelli crescono più sani e resistenti. Sono soprattutto vitamine, sali minerali e proteine a migliorare l’aspetto e la crescita dei capelli.

Scopriamo i cibi migliori per rendere la tua chioma rigenerata e sana.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Cura dei capelli: la beauty routine per renderli forti e sani

Alimenti per capelli sani e lucenti

Yougurt. Lo yogurt è un alleato della salute dei capelli. Il grande contenuto di calcio al suo interno contribuisce all’ossigenazione dei tessuti, rendendo i capelli più forti. Contemporaneamente, le proteine nutrono la cute, che in questo modo sarà meno fragile e di conseguenza meno esposta a secchezza.

Cannella. La cannella aiuta a migliorare il flusso sanguigno. Anche in questo caso perciò, si avrà una migliore ossigenazione del cuoio capelluto che renderà il capello più robusto. Inoltre la cannella è un buonissimo antiossidante naturale con proprietà antibatteriche, tutte caratteristiche essenziali per avere dei capelli sani.

Uova. Le uova sono ricchissime di ferro e di vitamina B7. Queste proprietà le rendono un cibo super per i nostri capelli. Un consumo regolare di uova può infatti rafforzare il cuoio capelluto agendo sulla crescita dei capelli.

Frutta e verdura arancione. Tutta la frutta e verdura arancione come mandarini, arance, carote, pomodori e peperoni sono dei veri e propri toccasana per la cute. Si tratta di alimenti che contengono il betacarotene che va a nutrire in profondità il capello rafforzandolo. Un altro elemento essenziale è poi la loro capacità di ridurre la produzione di sebo, mantenendo il capello lucido e non unto.

Frutta secca e semi. Tutta la frutta secca ma in particolare noci, mandorle e anacardi, hanno una grande quantità di zinco. Lo zinco svolge una forte azione anti caduta. In più le noci influiscono sulla luminosità della chioma per la ricchezza di acidi grassi omega3. Anche i semi, come quelli di girasole, zucca o lino sono dei preziosi alleati della salute del capello per le loro proprietà ricostituenti.

Avocado. L’avocado è un frutto ricco di grassi saturi che va a rinforzare ed agevolare la crescita di capelli. E’ un cibo molto in voga e va utilizzato per la sua estrema efficacia nella salute dei capelli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Scrub per capelli grassi fai da te: come realizzarlo con rimedi naturali!

Per avere capelli forti, sani e lucenti, è importante partire dall‘alimentazione. Inserendo questi cibi nella tua dieta, vedrai dei notevoli miglioramenti ed otterrai una chioma rigenerata!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter