Carolina Casiraghi in intimo e stivali di pelle, super provocante – FOTO

Carolina Casiraghi sempre più seducente, il fisico della imprenditrice e influencer in intimo rapisce come pochi: curve fantastiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Qualche tempo fa non avrebbe mai pensato, probabilmente, di essere una delle influencer più seguite su Instagram. Carolina Casiraghi, nella vita, si occupa di ben altro. Imprenditrice di successo, che gestisce gli affari di famiglia a Milano e in giro per l’Europa. Ma per gioco, spinta dagli amici, ha iniziato a postare foto sempre più accattivanti, grazie alle quali abbiamo scoperto il suo fascino incredibile. E adesso ci ha preso decisamente gusto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Carolina Casiraghi, in intimo davanti allo specchio sembra una fata – FOTO

Carolina Casiraghi, sensualità sdraiata sul tappeto: in intimo è pazzesco, con quello sguardo lascia senza fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Sfruttando l’attitudine evidentemente ereditata dalla madre, che modella invece lo era per davvero, Carolina ha dimostrato non soltanto una sensualità genuina e accattivante, ma anche un certo gusto nei suoi scatti che si connotano per una grande eleganza. Mai eccessivi, mai volgari, ma davvero irresistibili. Come quello di oggi, in cui ripropone un suo vecchio classico. Ossia, foto in intimo trasparente e in stivaloni neri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Carolina Casiraghi non sente il freddo e si spoglia: l’intimo è trasparente, divina – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Il risultato è quello di evidenziare un corpo sinuoso e seducente. Forme armoniose e che accendono la fantasia, quelle di Carolina, una silhouette slanciata e formidabile. Sdraiata sul tappeto, da’ il tocco finale alla foto guardando dritto nell’obiettivo e lasciando di stucco con il suo sguardo che, semplicemente, non ammette repliche.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter