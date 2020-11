Catherine Spaak offesa da Giorgio Gori, marito della Parodi: “Mi disse che..”

Catherine Spaak si è raccontata al settimanale Oggi, rivelando anche un aneddoto che vede protagonista Giorgio Gori, marito di Cristina Parodi. L’uomo le avrebbe rivolto parole offensive

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Gori (@giorgiogori1)

Ormai affermatissima in televisione, Catherine Spaak vanta di una carriera da attrice, presentatrice e ballerina assai solida. Nonostante i 75 anni, la donna è ancora un vulcano di energie, e in un’intervista rilasciata ad Oggi ha svelato degli aneddoti alquanto interessanti della sua vita, di cui nessuno era a conoscenza.

L’attrice ha parlato dei suoi 4 matrimoni, asserendo convinta di essere “in attesa del quinto marito“. Si è inoltre riservata uno spazio per criticare il comportamento di Giorgio Gori, marito di Cristina Parodi. L’uomo, all’epoca, le rivolse un’osservazione che la lasciò di stucco.

LEGGI ANCHE> Laura Torrisi si commuove su Instagram: “Non mi era mai successo!”

Chaterine Spaak: “Ecco quello che mi disse Giorgio Gori”

Nell’intervista rilasciata ad Oggi, la Spaak, 75enne single, ha rivelato di essere in attesa del suo quinto marito. “È più peccaminoso chi ha avuto cento amanti di quattro mariti. Anzi, spero ne arrivi un quinto” – ha dichiarato la Spaak, non mancando di scoccare una frecciatina a Maurizio Costanzo. Il giornalista, a detta di Chaterine, si sarebbe circondato di molte amanti, al contrario di lei, che non ha mai intrattenuto rapporti segreti.

Allo stesso modo, l’attrice non si è risparmiata nei confronti di Giorgio Gori, marito di Cristina Parodi. La Spaak ha confessato che, circa 15 anni fa, si era recata da lui proprio per proporre la sua idea di tv. Ben consapevole, tuttavia, che la televisione “pacata e non urlata” che lei sognava non si sarebbe sposata con quella in voga al momento.

Gori, dopo aver ascoltato le sue parole, si sarebbe complimentano per l’idea della Spaak, lodando anche la carriera dell’attrice e la sua indiscutibile bellezza. Nonostante questo, il marito della Parodi la definì “troppo vecchia” per un eventuale progetto televisivo. Queste parole, agli occhi di Catherine, suonarono come un’offesa bella e buona.

LEGGI ANCHE> Cristina Parodi si beve un drink in casa e riflette sul periodo terribile-FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Gori (@giorgiogori1)

“Rimasi sconcertata. Avevo sessant’anni, ma non mi pareva di essere così disastrata. Poi, quante in tv lavorano dopo i 60 anni?” – ha dichiarato la Spaak. Tuttavia, a distanza di anni, l’attrice rivela di non serbare più alcun rancore verso di lui.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter