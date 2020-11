Champions League: il programma della 4^ giornata e la situazione delle italiane

Il calendario della 4^ giornata della fase a gironi della Champions League che vedrà impegnate le 32 società partecipanti alla competizione.

Torna la Champions League dopo la pausa per far spazio alle Nazionali. Tra oggi e domani andrà in scena la quarta giornata della fase a gironi della competizione, durante la quale potrebbero già venir fuori i primi verdetti. In campo anche le quattro squadre italiane Juventus e Lazio, questa sera, e Inter e Atalanta domani. L’obiettivo dei club è quello di staccare un pass per gli ottavi di finale, magari riuscendo a centrare il primo posto del raggruppamento che consentirebbe di avere un sorteggio più agevole. Le società che terminano il girone in vetta, difatti, si scontreranno agli ottavi con le varie seconde dei gironi.

Champions League il programma completo della 4^ giornata

La quarta giornata della fase a gironi della Champions League si aprirà nel tardo pomeriggio con le prime due sfide in programma alle 18:55. A seguire altri sei match alle ore 21:00, tra cui quelli che vedranno in campo Juventus e Lazio. Stessa suddivisione anche domani, mercoledì 25 novembre, con due incontri nel pomeriggio e sei in prima serata.

OGGI:

Rennes-Chelsea (ore 18:55 – GIRONE E)

Krasnodar-Siviglia (ore 18:55 – GIRONE E)

Manchester United-Istanbul Basaksehir (ore 21:00 – GIRONE H)

Dinamo Kiev-Barcellona (ore 21:00 – GIRONE G)

Borussia D.-Club Brugge (ore 21:00 – GIRONE F)

JUVENTUS-Ferencvaros (ore 21:00 – GIRONE G)

LAZIO-Zenit (ore 21:00 – GIRONE F)

Psg-Lipsia (ore 21:00 – GIRONE H)

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE

Olympiacos-City (ore 18:55 – GIRONE C)

Borussia Monchengladbach -Shakhtar Donetsk (ore 18:55 – GIRONE B)

Marsiglia-Porto (ore 21:00 – GIRONE C)

Liverpool-ATALANTA (ore 21:00 – GIRONE D)

INTER-Real Madrid (ore 21:00 – GIRONE B)

Bayern Monaco-Salisburgo (ore 21:00 – GIRONE A)

Atletico Madrid- Lokomotiv Mosca (ore 21:00 – GIRONE A)

Ajax-Midtjylland (ore 21:00 – GIRONE D)

La situazione delle italiane

La quarta giornata della coppa dalle grandi orecchie potrebbe essere decisiva anche per le squadre italiane, soprattutto per la Juventus che potrebbe già festeggiare questa sera la qualificazione. Situazione completamente opposta, invece, per l’Inter che rischia l’eliminazione.

Juventus: i bianconeri sono l’unica squadra del nostro Paese che può avanzare nella competizione già al termine della giornata. Gli uomini di Pirlo, in caso di successo contro il Ferencvaros e della vittoria del Barcellona contro la Dinamo Kiev, salirebbero a quota 9 punti in classifica staccando di 8 punti le rivali che sarebbero matematicamente eliminate dalla competizione.

CLASSIFICA GIRONE G

Barcellona 9

Juventus 6

Dinamo Kiev 1

Ferencvaros 1

Lazio: la squadra di Inzaghi è al momento al secondo posto nella classifica del girone F a quota 5 punti ad un punto dalla vetta occupata dal Borussia Dortmund. Battendo stasera lo Zenit in casa, e soprattutto se i tedeschi dovessero vincere contro il Bruges, i biancocelesti metterebbero una serie ipoteca sulla qualificazione che non sarebbe, però, matematica. Il successo della Lazio, però, escluderebbe già il club russo dalla corsa per un posto agli ottavi. Una sconfitta stasera ed un risultato sfavorevole nell’altro incontro del girone, dunque, comprometterebbe seriamente il cammino dell’Inter in Champions.

CLASSIFICA GIRONE F

Borussia Dortmund 6

Lazio 5

Bruges 4

Zenit 1

Inter: tra le squadre italiane, quella dell’Inter è la situazione sicuramente più complicata. I nerazzurri, nelle prime tre gare, hanno conquistato solo due punti che li costringono all’ultimo posto del raggruppamento. Per approdare agli ottavi, dunque, serve un’inversione di marcia che potrebbe arrivare domani in casa contro il Real Madrid, match difficile soprattutto perché gli spagnoli vincendo metterebbero un piede agli ottavi. Importante sarà anche l’esito della sfida tra Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk, rispettivamente al primo e secondo posto.

CLASSIFICA GIRONE B

Borussia Monchengladbach 5

Shakhtar Donetsk 4

Real Madrid 4

Inter 2

Atalanta: molto equilibrato il girone D che vede in testa il Liverpool a punteggio pieno e dietro Ajax e Atalanta a 9 punti, mentre ancora a zero il Midtjylland. Duello, dunque, per il secondo posto tra i bergamaschi e gli olandesi che potrebbe raggiungere il suo culmine nell’ultima giornata, quando è in programma lo scontro diretto.

CLASSIFICA GIRONE D

Liverpool 9

Ajax 4

Atalanta 4

Midtjylland 0

