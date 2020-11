Chiara Biasi, stesa sul letto: sotto solo le mutandine – FOTO

Chiara Biasi colpisce con la sua semplicità. Appena sveglia ci regala un momento di vedo non vedo molto dolce

Il nome Chiara forse porta fortuna. Lo sa bene Chiara Biasi che affidandosi alla sua amica del cuore Chiara Ferragni ha sfondato nel mondo dei social. Ebbene sì, oggi la Biasi è una delle influencer più seguite del nostro Paese con 2,6 milioni di followers su Instagram anche se lei preferisce definirsi “lifestyle blogger”.

Ma secondo i ben informati questi numeri sono arrivati anche un po’ grazie alla mediazione dell’influencer numero uno al mondo, targata Made in Italy, Chiara Ferragni.

Le due infatti sono amiche di lunga data e questo non è affatto un mistero. Ma oltre a questo pare che le due siano state anche coinquiline, condividendo la stessa casa a Milano.

La Ferragni di Cremona e la Biasi di Pordenone vivono entrambe nel capoluogo lombardo da tempo. Pare sia stata proprio la moglie di Fedez a consigliare alla Biasi di aprire un blog tutto suo. E da allora poi è partita a tutto spiano e non si è più fermata.

Chiara Biasi, quando la semplicità piace tanto

Ed eccola oggi seguitissima sui social con le sue foto che fanno ogni volta il pieno di like. Procace ma nel giusto, senza mai eccedere o essere volgare, Chiara Biasi piace per la sua semplicità e autenticità. Non solo in pose “acchiappalike” tra bikini e abiti succinti ma anche con outfit che richiamano la normalità e che permettono alle giovani che la seguono di sentirsi un po’ come lei.

Nell’ultima foto che la Biasi ha pubblicato si mostra quasi in versione teenagers. Sdraiata sul letto, tra le lenzuola scompigliate, si nasconde un po’ dietro le mani e sorride.

È una foto dal vedo non vedo e sbarazzina. Addosso una bella felpa rosa pesca con le mani intrecciare sulle quali la testa si poggia e le gambe stese sul letto. Sotto però ci sono solo le mutandine. Una favola deliziosa per i suoi fans.

Tanti commenti e like per la Biasi che dimostra che essere spontanei ripaga sempre e comunque.

