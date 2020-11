L’influencer Chiara Carcano condivide su Instagram una foto in cui indossa dei jeans bucati sul fianco e una maglietta corta, è stupenda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano)

Chiara Carcano bellissima su Instagram condivide una foto in cui indossa un paio di jeans aperti sui fianchi e tenuti insieme da una catena, molto sexy. Ha poi completato il look con una maglietta cortissima che copre solo il busto e in fine un cappellino della Dsquared. Un outfit casual ma sensuale. I fan reagiscono bene alla foto e riempiono di complimenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Dayane Mello, si racconta al GF Vip: “Sono stata una bambina dimenticata”

Chiara Carcano vive un periodo fortunato, una nuova avventura per l’influencer in televisione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano)

La Carcano annuncia sul suo profilo Instagram una novità che riguarda il suo lavoro. Le è stata data l’opportunità di andare in diretta con un programma di Rai Sport che riguardo lo sci alpino. Nella didascalia sotto alla foto che la ritrae con il microfono in mano e con dietro lo striscione del Wintertour, l’influencer scrive:”La vita è quel che accade mentre sei impegnato a farti dei piani”. Tanto felice e super carica per questa nuova opportunità. Prima volta in diretta! Con ansia e carcanate a parte a parte..il primo weekend per il wintertour è andato.

Ci vediamo settimana prossima in collegamento da Sanremo direttamente dalla Tim Data Room”. La Carcano è una influencer molto ironica e divertente, ieri nelle sue stories Instagram ha mostrato la sua ironia, condividendo con i suoi follower “il maglione dell’anno” su cui c’è scritto DPCM. La Carcano poi fa un video con la falsa voce di Conte che gira su Tik Tok in sottofondo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Laura D’Amore, dècollète monumentale per le 4 stagioni: a voi la scelta – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano)

Le parole che dice sono:”Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e tornare un pò più distanti domani ad abbracciarci più forte tra una settimana e più mi vorrai e meno mi vedrai”. Una presa in giro divertente che sdramattizza un pò la situazione in cui si trova l’Italia in questo momento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.