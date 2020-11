Chiara Ferragni bellissima vestita da sera e truccata-FOTO

La Ferragni condivide su Instagram una foto in cui appare truccata alla perfezione e con un abito da sera, ma dove andrà?

L’influncer Chiara Ferragni con un abito in pizzo nero e un trucco perfetto con tanto di capigliatura raccolta. Bellissima ma dove va che a Milano sono in zona rossa? Forse ha scattato uno shooting. Per la Ferragni è un ottimo momento lavorativo, ha appena creato la sua linea di make up in collaborazione con Lancome che ha avuto già molto successo. C’è anche un’altra novità.

Chiara Ferragni collabora con un marchio di moda per bambini e sale in borsa

L’influencer ha avviato una collaborazione con il marchio d’abbigliamento per bambini Monnalisa, ha firmato un contratto di 5 anni. E l’azienda chiude oggi in borsa con il 23% in più grazie alla partnership con la Ferragni. L’influencer riesce a dare successo davvero a chiunque, è come una calamita. Anche la mamma delle Ferragni, Marina Di Guardo sta avendo il suo successo con i suoi romanzi. Giusto oggi l’influencer ha condiviso con i suoi follower il nuovo libro della mamma “Nella buone e cattiva sorte”.

Il romanzo affronta anche il tema sulla violenza delle donne. La Ferragni invoglia i follower ad andare a comprarlo su Amazon. Un’altro successo ottenuto oggi per l’influencer internazionale, è il raggiungimento di 22 milioni di follower su Instagram. Un numero notevole che dimostra sempre di più il raggio d’influenza di Chiara. Una giornata speciale sicuramente oggi per l’influencer, ricca di soddisfazioni e successi. Ma tra tutti i successi quello che ama di più ovviamente è suo figlio Leone che è un vero portento.

E in arrivo ora c’è un altro baby Ferragnez, una femmina a tenere compagnia a Leone. Nonostante il periodo difficile che il nostro paese sta affrontando a causa della Pandemia, per la Ferragni le cose stanno andando bene. E questo dimostra ancora una volta che il futuro è lei e le persone che fanno il suo mestiere.

