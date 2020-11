Clizia Incorvaia, influencer, modella e partecipante al Grande Fratello 2020, pubblica una tenera foto sul suo profilo Instagram. E’ boom di like e commenti tra i suoi followers.

Clizia Incorvaia, classe 1980, è una celebre modella, influencer e fashion blogger. E’ diventata inizialmente famosa per essere stata la fidanzata del cantante delle Vibrazioni, Francesco Sarcina, e successivamente per la sua bellezza e il suo fascino. Ha raggiunto la fama quando ha partecipato all’edizione 2020 del Grande Fratello Vip.

La bella è fidanzata attualmente con Paolo Ciavarra, e sempre a lui dedica lo scatto che ha fatto il boom di like sul suo profilo Instagram.

Leggi anche –> Clizia Incorvaia, il bacio rosso fuoco: la minigonna stuzzica appetito-FOTO

Il post che ha fatto impazzire di tenerezza il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

“Odore dell’amore nella mente, il cuore domanda cos’è che manca?” ecco la dedica della bella Incorvaia a Paolo Ciavarra, la sua fiamma da ben 9 mesi. Non manca proprio niente alla bella coppia: è proprio vero, quando c’è l’amore c’è tutto.

Paolo Ciavarro, classe 1991, è a sua volta un personaggio televisivo italiano. Ciavarro ha partecipato infatti al programma Pechino Express insieme al padre, classificandosi al quinto posto.

Entrambi biondissimi con due pozze di mare e di cielo negli occhi: la tenerissima coppia si abbraccia e la bella Incorvaia lascia un bacio sulla guancia della sua metà.

La foto fa oltre 7.000 like e i followers si lanciano in commenti dolcissimi: “Cosa siete?Splendidi” e ancora “Vi amiamo”.

In un momento così critico per l’Italia e per il mondo bisogna stringersi negli affetti dei propri amati, soprattutto per chi ha la fortuna di averli accanto a sé.

Leggi anche –> Clizia Incorvaia, primo piano da favola: più bella che mai – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.