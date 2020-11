Andrea Crisanti chiede chiarezza da parte della comunità scientifica sugli effetti collatarali del vaccino, interviene Massimo Gallo in suo favore.

Il medico e divulgatore scientifico Andrea Crisanti ha dimostrato da tempo la sua serietà sulla questione coronavirus e adesso interviene duramente su quella delle vaccinazioni. Ieri sera in diretta tv si è espresso in merito alla questione. Per rispondere in maniera precisa alla domanda rivoltagli dalla giornalista televisiva di TG24, Crisanti ha utilizzato degli estratti provenienti dal British Medical Journal. L’articolo della rivista medica riportava come non esista ancora alcuna certezza sugli effetti collaterali che il vaccino per il Covid-19 potrebbe causare, sia a breve che a lungo termine. In merito a tali considerazioni Crisanti ha infine confessato come diffidi della scrupolosità con cui si stia affrontando tale problematica. Dunque, risulta al momento contrariato a sottoporsi qualora sia disponibile alla vaccinazione.

Crisanti: poca chiarezza e scrupolo, interviene Gallo

Massimo Gallo è intervenuto in favore del medico romano, sostenendo come non abbia tutti i torti in merito alle presunte mancanze di informazione nella penisola, in particolare sulle controindicazioni che potrebbe apportare il vaccino. Sebbene, Gallo abbia dichiarato al contempo come le sue intenzioni sia differenti da quelle di Crisanti. Lui appare infatti favorevole in merito alla somministrazione del vaccino sulla sua persona, ricordando come qualsiasi farmaco può avere degli effetti collaterali, e per alcuni la risposta definitiva possa rivelarsi soltanto con il tempo. In seguito ai dubbi esposti in precedenza, Crisanti e Gallo chiedono unicamente che in primis ci sia chiarezza sulle pubblicazioni ufficiali.

Dunque, la posizione del medico Crisanti in merito al vaccino per il coronavirus risulta non essere mutata, mentre quella del virologo Massimo Gallo, seppur con i dovuti accorgimenti, è ufficialmente afavore della somministrazione. Pare che lui stesso abbia proferito in un’intervista come appena il tanto atteso rimedio preventivo sarà disponibile si sottoporrà alla vaccinazione.

