Danika Mori, via i vestiti e forme da urlo: web in tilt – FOTO

Danika Mori ha deliziato la sua platea di influencer condividendo un paio di scatti in cui indossa solo l’intimo: fan in delirio.

Danika Mori è una donna molto affascinante che è diventata famosa per un motivo molto particolare. La ragazza, infatti, ha deciso di pubblicare sul mercato di internet video e brevi filmati che mostrano i suoi ‘rapporti intimi’ con il compagno. La coppia, qualche settimana fa, è stata intervistata dal noto programma di Italia 1 ‘Le Iene’. La ragazza ha svelato di aver avuto non pochi problemi con i genitori per via del suo ‘lavoro’.

Federica, in arte Danika Mori, è seguitissima sul web: il suo account Instagram vanta 565mila follower. La classe 1990 poco fa ha condiviso un paio di scatti favolosi in cui indossa soltanto l’intimo. Se siete curiosi di guardare le immagini, cliccate su successivo.

Danika Mori, via i vestiti: che forme!!

Danika, poco fa, ha condiviso un paio di scatti fenomenali. La ragazza non indossa vestiti ma solo l’intimo. Le sue splendide curve sono in primissimo piano e lasciano i fan senza fiato. La classe 1990, nella didascalia, ha pubblicizzato un marchio invitando i suoi follower a partecipare ad un giochino per vincere dei regalini.

Il post ha già raccolto 9mila cuoricini e numerosi commenti. “Meravigliosa come sempre”, “Tu sei magnifica”, “Sei davvero una bella principessa Danika”, “Che bella”. I commenti non sono solo in lingua italiana: la siciliana è oramai famosa in tutto il mondo.

Danika, qualche settimana fa, postò una foto da infarto: la ragazza era distesa su un canotto in piscina e mise in mostra il suo fondoschiena panoramico.

