Dayane Mello, si racconta al GF Vip: “Sono stata una bambina dimenticata”

Puntata con molti colpi di scena quella vissuta ieri al GF Vip. Dayane Mello ha raccontato la sua triste infanzia e l’amore per la figlia Sofia

L’eliminata della puntata di ieri sera al Grande Fratello è stata Patrizia De Blanck anche se i quattro arrivati al televoto erano Francesco Oppini, Adua Del Vesco e Dayane Mello. La modella brasiliana ha avuto anche un piccolo diverbio prima dell’inizi del programma proprio con Patrizia che l’ha accusata di dire cose senza senso, in particolare riguardo il suo non sentire freddo mentre era in giardino svestita mentre attendeva la chiamata per il collegamento.

“Mi dispiace perché ti voglio bene ma certe volte dici proprio cose stupide, fai la scema. Tu sei giovane, sei bella, ma che cosa dici che hai caldo? Non fa caldo, è inverno”. Dayane ha però smorzato la discussione prima del nascere con estrema diplomazia.

Tutti i concorrenti hanno avuto modo di vedere dei video che li riguardavano, Dayane Mello ha ricevuto un video da sua figlia Sophia. Il triste ricordo della sua infanzia in Brasile prima di arrivare 19enne in Italia e cambiare vita: “Io non ho nemmeno una mia foto di quando ero piccola. Sono stata abbandonata dalla mia mamma che avevo 4 anni, poi ho vissuto con il mio papà che in seguito non è stato presente”.

Dayane, “Sofia è tutto quello che ho, lei è luce”

Nella ventunesima puntata del Grande Fratello Vip, la modella brasiliana Dayane Mello ha avuto la possibilità di rivedere un video clip della piccola Sofia, la figlia nata dalla sua storia d’amore con Stefano Sala. Dayane in bellissimo abito bianco lungo è apparsa commossa dopo aver visto il videoclip:

“È cresciuta, è diventata più alta, una giovane donnina. Sofia è tutto quello che ho, è la mia luce, è purezza, ha riempito il vuoto che avevo dentro”. Sofia a differenza della madre ha l’amore incondizionato di entrambi i genitori, che la stessa Dayane non ha potuto avere da piccola.

Poi la modella parla dell’ex compagno: “Stefano è stato l’uomo che mi ha dato una famiglia, mi ha dato una bellissima bambina e l’opportunità di vivere un mondo di famiglia e amore. Mi ha insegnato i suoi valori. È il padre di mia figlia e un grandissimo amico. In Italia ho trovato tantissimo amore, questo paese mi ha dato tutto quello che non avevo avuto”.

