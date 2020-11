Elisabetta Gregoraci spiazza tutti: “Ci hai provato con mio marito Briatore!”. Le gravi accuse della concorrente a Giulia Salemi su una famosa cena che c’è stata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

È scoppiata una bomba alla fine della puntata del Grande Fratello Vip. Tutto è cominciato quando Giulia Salemi ha fatto una nomination palese per Elisabetta Gregoraci, dicendo che è la ragazza con cui ha meno legato nella casa. A questo punto Alfonso Signorini ha sganciato una bomba: “Sicura che l’hai nominata per questo e che non hai nulla di personale? Ti dice niente una certa cena dove eravate insieme?”. E qui Elisabetta ha rivelato: “Non abbiamo mai parlato, lei parlava solo con Flavio“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Elisabetta Gregoraci contro Giulia Salemi: “Facevi la gatta morta con Flavio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Giulia qui è esplosa: “Come ti permetti di dirmi che facevo la gatta morta? Tu facevi la snob, non mi hai rivolto la parola“. Elisabetta ha detto: “Certo che non ti ho parlato, tu ci provavi con lui, poi ho sentito anche che parlava a telefono con te“. Tutto questo sarebbe successo tre anni fa, quando Elisabetta e Flavio si erano già lasciati ma erano in Sardegna insieme per fare le vacanze. Dopo la puntata, le due donne hanno litigato furiosamente e Giulia in lacrime si è sfogata con Dayane: “Io tre anni fa una vacanza in Sardegna non potevo permettermela“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip, scoppia la lite dopo la puntata: “Tu per me non esisti più!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)