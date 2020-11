Emma Marrone e suoi occhi che raccontano tante cose – Foto

Emma Marrone, due scatti dal camerino: bellissima con i boccoli biondi manda un messaggio importate a tutti

Emma Marrone nelle vesti di giudice piace tanto. La cantante salentina è quest’anno dietro il bancone di X Factor e sta facendo molto parlare puntata dopo puntata. Per lei dare dei giudizi sulle esibizioni non è poi difficile vista la sua lunga esperienza come coach nel talent show di Maria De Filippi, Amici. E su come si è espressa nella scorsa puntata c’è stata un po’ di bufera intorno a lei.

Il fatto riguarda il commento dell’esibizione di Vergo con la cover di “Oro” di Mango che non è piaciuta per nulla ad Emma che ha commentato negativamente la performance e anche il percorso e la personalità del cantante. Arriva Mika in difesa spiegando invece che di personalità ce n’è molta e anche lineare e definita.

Ma il dibattito è diventato un po’ acceso e allora Emma ad un certo punto ha chiosato: “O ragionate in italiano o ve lo traduciamo”. Uscita che non è piaciuta per nulla ai telespettatori e ai fans di Mika. Tante le reazioni sul web contro di lei. Ma del resto la leccese è abituata a piacere o non piacere, lei non ha mezze misure.

Emma Marrone, solo occhi e capelli scompigliati

Emma Marrone condivide con la rete un momento del dietro le quinte. Due scatti dal suo camerino che mandano un messaggio molto importante a tutti, in un momento così delicato.

Emma sottolinea come sia importante in questo periodo di emergenza sanitaria continuare ad essere prudenti, indossando mascherina e rispettando le regole. Un momento non facile, che lascerà indubbiamente dei segni, ci tiene a specificare la cantante, ma che prima o poi finirà, si augura.

E ce lo dice con due foto favolose. Una allo specchio con mascherina sul viso e capelli ricci e scompigliati che cadono sul volto e lasciano intravedere solo gli occhi, sono questi che bastano a dire tutto.

E poi la seconda, in primo piano, con i capelli che cadono sulla camera. Questa volta senza mascherina, con occhi intensi e labbra carnose.

“Storie di attese in camerino, capelli alla rinfusa e mascherine sempre sul viso. Si intravedono solo gli occhi che bastano per raccontare tante cose” scrive Emma che si raccomanda con tutti: “prudenza sempre.. fatelo per voi e per le persone che amate. Ritorneremo a VIVERE. Io ci voglio credere.❤️🙏🏼”.

