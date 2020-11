Federica Pacela, si vede tutto: la scollatura esplode come non mai – FOTO

Federica Pacela e le sue curve magnifiche, la scollatura della influencer è strabordante: uno scatto in spiaggia da sogno

“Una vita perfetta”, secondo Federica Pacela, è quella che hanno in molti sulla sua pagina Instagram. La popolare influencer fa una domanda piuttosto scomoda ai suoi followers quest’oggi. Ma di sicuro una vita perfetta, o che ci somiglia molto, è la sua. La 34enne, come ormai ben sappiamo, vive da tempo alle isole Canarie. Un paradiso terrestre, quello dell’arcipelago spagnolo in mezzo all’Atlantico. Temperature quasi sempre, nel corso dell’anno, tra i 20 e i 30 gradi. Perfette per poter continuare a stare in spiaggia. E dunque perfette, per lei, per regalare a getto continuo scatti mozzafiato. Come quello di oggi. Guardare a pagina successiva per credere…

