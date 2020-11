Federica Pellegrini torna bambina sull’altalena, è stupenda-FOTO

La Pellegrini ha condiviso uno scatto in cui la ritrae su un’altalena vestita molto elegante con una gonna incantevole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

La nuotatrice Federica Pellegrini sotto vesti molto diverse, con una camicia in seta dorata e una gonna con frange dorate, si dondola come fosse una principessa sull’altalena. Meravigliosa ed elegantissima, lei dice di tornare una bimba felice ogni volta che sale su un’altalena. Nei commenti i fan la riempiono di complimenti:” Una bimba felice che ha scritto la storia del nuoto italiano! Che campionessa! Numero 1″.

Federica Pellegrini torna alla normalità dopo il Coronavirus

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

La Pellegrini finalmente è libera, non è più in quarantena da ormai qualche settimana. Era risultata positiva al Coronavirus a inizio novembre e dopo aver passato un periodo a casa con dolori alla testa e alle articolazioni e febbre, oggi ne è uscita completamente. La nuotatrice è tornata già in piscina ad allenarsi e anche sul palco di X Factor come giudice. Una settimana fa aveva infatti condivido un post in cui si trovava in piscina, e aveva scritto:” 3,2,1, torniamo alla normalità”. Una normalità che poi tanto normale non è, perché nonostante lei sia uscita dalla quarantena e sia nuovamente libera di lavorare e uscire di casa. In ogni caso in Italia la situazione non è delle migliori.

Le regioni sono divise per colori in base alla gravità dei contagi, moltissime attività devono rimanere chiuse e la vita non è più quella di prima. Una buona notizia c’è però per la Pellegrini, infatti la Federnuoto le ha donato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. La nuotatrice infatti avrebbe dovuto qualificarsi il 14 dicembre ma dopo essere risultata positiva al Covid, non ha potuto allenarsi per settimane. I suoi tempi buoni del 2019 verranno quindi presi in considerazione per il pass olimpico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Nonostante la splendida notizia però forse Federica si vuole comunque sottoporre agli Assoluti invernali per dimostrare che lei se le vuole sudare le cose. Con una foto in piscina condivisa su Instagram infatti aveva detto che se la giocherà sul campo come ha sempre fatto. Staremo a vedere quale sarà la decisione della campionessa.

