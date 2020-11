Flavio Insinna, a “L’Eredità” c’è qualcosa che non funziona

Flavio Insinna rimane male di puntata dopo puntata. Non tutto va per il meglio e rimane solo l’amaro in bocca. Ecco perché

“L’eredità” è uno dei programmi di punta della Rai. Condotto da presentatori straordinari come Amadeus, Carlo Conti e anche il compianto Fabrizio Frizzi, oggi e da diverso tempo ormai, vede al timone Flavio Insinna. Lui è l’altro pilastro della rete ammiraglia del servizio pubblico. Moltissimi lo amano e lo seguono in tutti i suoi programmi.

“L’eredità” è un gioco che riesce a tenere incollati i telespettatori, con grande attesa per il mach finale nel cercare di indovinare la parola misteriosa e la famosa ghigliottina. Tutti i concorrenti sono molto preparati e lasciano a bocca aperta.

Non per ultimo il campione in gara, Massimo che batte tutti i suoi avversari. Sembra quasi invincibile ma in queste puntate c’è sempre qualcosa che non va. Il programma non decolla e per Flavio Insinna il meccanismo si inceppa. Cosa succede? Vediamolo insieme.

Flavio Insinna con l’amaro in bocca per Massimo

Flavio Insinna, anche ieri sera, è rimasto molto male in puntata. Come mai? Per via del campione. Una bella partita come sempre in cui si destreggia benissimo tra una manche e un’altra. Massimo è scaltro e riesce ad arrivare senza problemi al gioco finale. C’è però qualcosa che non va.

Le sue vincite sono molto misere. Nell’ultima serata, infatti, Massimo è riuscito a racimolare un montepremi di 10 mila euro ma poi a casa non ha portato nulla. Sconfitto ancora una volta alla ghigliottina. Le cinque parole date erano: “piedi”, “rifiutare”, “risultato”, “gol” e “Phileas Fogg” ma il campione non ha saputo trovare la parola chiave che le unisce.

Per lui una soluzione, poco possibile ma data ugualmente, era la parola “giro”. Niente da fare, ancora una volta sbagliata e il suo montepremi in fumo.

“Scommessa” era la parola misteriosa che avrebbe permesso a Massimo di portare a casa ben 10 mila euro. Per lui e per Flavio Insinna ancora una volta l’amaro in bocca.

