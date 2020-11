Gemma Galgani, gelosa per la serata tra Maurizio e Valentina

La dama bianca Gemma Galgani tra una sfuriata con Tina e un inseguimento per un nuovo corteggiatore continua ad affascinare il pubblico

Gemma Galgani, la dama piemontese protagonista di “Uomini e Donne Over” di Maria De Filippi, continua ad incantare il parterre del programma ormai da 10 anni senza ancora aver trovato la sua anima gemella.

Ieri in programma l’ultima sfuriata con Tina Cipollari in collegamento video dal salotto di casa sua. Visto che Gemma non ha molti flirt su cui l’opinionista può commentare, l’unico appiglio a cui si può attaccare sul conto della donna è il suo outfit.

Tina parte spietata appena vede scendere dalle scale Gemma: “Non sei una rockstar che a 70 anni ti puoi permettere i pantaloni aderenti“. Lo dice mentre osserva la dama sedersi davanti i corteggiatori in pantaloni in similpelle nera aderenti con frange inserite. Ma Gemma replica decisa: “Scusami, ma tu come ti vesti? Con tutti quei luccicarelli sembri un albero di Natale“.

Gemma gelosa dal comportamento di Maurizio