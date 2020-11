GF Vip, Francesco Oppini abbandona. In lacrime rivela: “Non posso restare”. Il figlio di Alba Parietti sta seriamente prendendo in considerazione l’idea di lasciare il programma

Francesco Oppini sembra determinato a lasciare la casa del GF Vip. Ieri sera quando ha scoperto del prolungamento, come tutti ha esternato i suoi dubbi, ma lui più di tanti altri sembra deciso ad andare via. Si è confidato con i suoi amici e ha rivelato di avere troppe cose fuori ad aspettarlo, di dover assolutamente tornare a lavoro e di voler tornare dalla sua fidanzata che già non ha visto tre mesi per via del lockdown, e restare così tanto tempo via per un reality gli sembra veramente troppo.

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini non ce la fa a restare: “Ho troppe cose fuori”

A soffrire tantissimo per questa sua decisione è Tommaso Zorzi, che da ieri notte non gli rivolge la parola. “Devo ricostruire da solo le fondamenta che mi vengono a mancare se Francesco se ne va“, sono state queste le sue parole stamattina, per giustificare il fatto di non stare vicino all’amico in queste ore. Francesco intanto ha più volte sottolineato che Tommaso sta contribuendo molto alla sua decisione di andare via, e che si sente anche in colpa a lasciarlo e a farlo stare male in questo modo. Per questo non ha ancora preso definitivamente la decisione, anche se sembra abbastanza determinato.

