Gf Vip, lo sfogo di Elisabetta Gregoraci: “Non ce la faccio più, sono distrutta”

I concorrenti del Gf Vip non hanno preso bene la notizia del prolungamento dell’edizione: Elisabetta Gregoraci, indecisa sul da farsi, è scoppiata in lacrime

“Non vedo mio figlio da 75 giorni“: Elisabetta Gregoraci, dopo l’annuncio fatto da Alfonso Signorini nella diretta di ieri sera, non ha potuto trattenere le lacrime. Il conduttore ha finalmente comunicato ai Vip la tanto temuta notizia: l’edizione 2020 del Gf si prolungherà di due mesi, fino agli inizi di febbraio.

Moltissimi concorrenti sono rimasti spiazzati dall’annuncio: a partire da Francesco Oppini, che sta meditando di uscire per ricongiungersi con la fidanzata, ad Elisabetta Gregoraci, che vorrebbe tornare a casa per stare vicina a suo figlio.

Proprio nel pomeriggio, la showgirl si è confidata con Rosalinda in merito al suo stato d’animo.

