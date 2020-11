Gianni Morandi, il brutto incontro durante la corsa. La risposta alla fan

Gianni Morani ha raccontato sorridendo sui social il curioso episodio successogli durante la sua solita corsetta giornaliera

Gianni Morandi è molto attivo sui social e si mostra attivo nonostante gli ormai 75 anni compiuti. Morandi si allena con la corsa ogni mattina partendo dalla sua casa di San Lazzaro di Savena, immerso nel verde della provincia bolognese.

Il cantante lo scorso 10 novembre ha anche festeggiato l’anniversario di matrimonio con la moglie Anna Dan, convolati a nozze sedici anni fa. Insieme da moltissimi anni continuano ad essere innamorati e felici. Gianni e Anna si sono sposati il 10 novembre 2004, il loro primo incontro durante una partita di calcio che il cantante aveva organizzato proprio a Monghidoro dove Anna viveva all’epoca.

La donna sedeva sugli spalti per vedere il match e con la sua bellezza ha conquistato Gianni che non si è più staccato da lei. Il loro matrimonio fu celebrato in segreto, davanti solo ad alcuni amici e dalla loro storia nel 1997 è nato Pietro.

Gianni, la risposta scaramantica alla fan durante la corsa

“Fine corsa… Oggi mentre correvo mi sono arrabbiato con uno che mi diceva “Attento, alla tua età, ci rimani..! 🤘🏼” Così Gianni commenta la foto che lo ritrae mentre appoggiato alla staccionata della sua casa si presta a dissetarsi dopo aver corso 8 km. Giacca paravento azzurra, copri collo rosso e ciuffo ribelle di chi ha appena terminato una seduta quotidiana di attività fisica.

“Durante la mia solita corsa – spiega – ho incontrato una persona che mi ha riconosciuto e mi ha urlato: Stai attento! Alla tua età ci puoi rimanere”. “Io mi sono toccato dove sapete e mentre proseguivo le ho risposto male mostrandogli le corna“.

Un gesto scaramantico che ha fatto sorridere moltissimi fan del cantante. Il suo post ha raccolto in pochi minuti oltre 13mila like: “Hai fatto bene”, “Grande”, “Con queste bellissime giornate è un piacere correre 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️”.

