Giorgia Rossi, outfit luccicante e sguardo intenso. Un sogno- FOTO

Giorgia Rossi con il suo outfit luccicante la bellissima giornalista sportiva incanta tutti. Un sogno che lascia senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Giorgia Rossi in questa ultima foto è un incanto: seduta comoda sulle scale degli studi Mediaset, dove la giornalista conduce Pressing, non guarda verso l’obiettivo. Qualcos’altro pare infatti che catturi la sua attenzione, cosa o chi starà guardando? Non ci è dato sapere e curiosando sul suo profilo non ci sono indizi su cui poter indagare. Rimarremo – al momento – con questo dubbio. Il suo outfit è magnifico, da donna di classe quale appunto è Giorgia: pantalone dalle linee dritte nere con tanto di luccichio conferito dalle paillettes che decorano minuziosamente il capo d’abbigliamento. Ad un pantalone così ricco non poteva che abbinare una t-shirt nera basic. La maglietta aderente non nasconde il seno abbondante della giornalista sportiva che fa battere il cuore a milioni di italiani.

Giorgia Rossi, è scontro con Diletta Leotta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Giorgia Rossi, in una foto postata sul suo profilo ufficiale nel quale mostrava uno dei segreti della sua bellezza ovvero il fitness, tra i commenti si è dato adito ad una vera e propria discussione Giorgia Rossi VS Diletta Leotta. O meglio, tutto è partito da un commento di un fan che ha scritto: “Non capisco come si possa dire che la Leotta è la più figa quando ce lei” e qualcuno risponde alludendo a qualcosa non è da questa foto che si può apprezzare il ritocchino. I fan della Rossi intervengono subito difendendo la loro beniamina, alcuni anche criticando aspramente la Leotta, adducendone la poca naturalezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Tralasciando le accuse che possono risultare ingiustificate, un commento essenziale ha assopito il dibattito: Leotta chi???

