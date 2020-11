Due milioni al “Gratta e vinci”, svelato chi è il nuovo milionario del modenese

Cifra record vinta a Vignola dove la proprietaria della tabaccheria “Arcobaleno” racconta chi è stato a vincere la cifra da capogiro.

Il sogno di tutti quello di poter diventare milionari con un semplice “Gratta e vinci”, questa è la storia di Vignola, nel modenese dove nella tabaccheria “Arcobaleno” è accaduto l’incredibile.

A raccontare l’accaduto Barbara Giovannelli, titolare della ricevitoria che ha regalato un sogno al fortunatissimo cliente.

E’ stato chiesto alla tabaccaia se conosce l’uomo e ha confessato di sapere di chi si tratta: “Lo conosciamo benissimo, a momenti sveniva”.

La signora Giovannelli stava per chiudere quando un cliente abituale le ha chiesto se poteva acquistare un “Gratta e vinci”, e lei gli ha venduto il biglietto che si è rivelato vincente: “Mi ha chiesto un Tutto per tutto da dieci euro e se n’è andato per poi rientrare poco dopo”.

Un biglietto che cambia la vita

L’uomo è rientrato nel locale sconvolto, racconta la tabaccaia: “Mi ha chiesto di controllare se fosse vero quello che aveva visto nella schedina. Aveva il volto pallido, l’ho notato subito. Ho passato il ‘grattino’ nella macchina per la convalida e sì, aveva vinto due milioni“.

Subito dopo avergli confermato la vincita, l’uomo è rimasto al bar una decina di minuti cercando di realizzare cosa stesse succedendo.

Come dargli torto, una situazione inverosimile vissuta in prima persona in una domenica mattina in tempi di Coronavirus. La donna prosegue con il racconto: “Mi ero preoccupata pensando che sarebbe svenuto da un momento all’altro e poi non lo nascondo, ero molto emozionata anche io. Sono tre anni che gestisco la tabaccheria e non mi era mai capitata una vincita di questa portata”.

Dopo essere uscito dalla ricevitoria, l’uomo è rientrato una terza volta: questa volta per acquistare un pacchetto di sigarette.

