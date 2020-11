Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 novembre: il patto di segretezza

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 novembre: mentre Marcello progetta di partire, due famiglie stringono un patto segreto.

Da quando Adelaide ha scoperto la verità sulla paternità di Federico, la situazione è ingestibile. La Contessa si è recata a casa di Silvia per attaccarla e lei le ha risposto per le rime. Nel frattempo al Paradiso Vittorio rivive la sua giovinezza dietro alla macchina fotografica. Il magazzino è in fermento per via di un evento che coniugherà moda e sport e le Veneri sono davvero su di giri. Peccato che Roberta non sia dello stesso avviso dopo la recente rinuncia al lavoro da ingegnere a Bologna. Non sa ancora che il fidanzato Marcello vuole spingerla a seguire il suo sogno lontano da Milano.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni puntata 25 novembre: una dura presa di posizione

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 novembre: Vittorio ha un’idea

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Umberto e Luciano troveranno un modo per quietare l’animo delle rispettive mogli. Le due famiglie stringeranno dunque un patto di segretezza in base al quale nessuno di loro dovrà mai rivelare a Federico la verità sul suo vero padre. Non sanno che qualcuno sta origliando la conversazione.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Vittorio avrà un’idea per vivacizzare l’evento di moda. Lo spunto nascerà da un piccolo “furto” d’abiti delle Veneri, curiose di provare i nuovi pantaloni disegnati da Gabriella.

Leggi anche -> Freddie Mercury, quella sorpresa ad Elton John dopo la morte

Nel frattempo Marcello parlerà con Armando del desiderio di seguire Roberta a Bologna. Il ragazzo ha già rivelato tutto a Salvatore, ma lui non l’ha presa affatto bene. La situazione tra i due amici continuerà a peggiorare a vista d’occhio, fino a raggiungere il punto di non ritorno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter