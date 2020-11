Katia Pedrotti, bionda costante splende come il sole nel verde selvatico – FOTO

L’ex gieffina Katia Pedrotti risalta il colore biondo dei suoi capelli, esposta al sole che snatura il verde selvatico

Nessuno come Katia Pedrotti probabilmente ha acquisito una capacità tale da rendere tutto semplicitsico intorno a sè. La ricetta di questo ingrediente fa rima con un’intelligenza unica e una bellezza costantemente abbagliata dal sole.

Il biondo naturale dei suoi capelli è davvero una sentenza che non può sfuggire all’occhio di “falco” dei follower e degli appassionati del suo modo di pensare come la vita dovrebbe essere vissuta. Come lei si definisce, ovvero, sognatrice selvatica ama profondamente condividere le sue giornate con ambienti talvolta cruenti per le adattabilità dell’uomo moderno.

D’altronde, anche in queste circostanze lei non si smentisce mai, nonostante il ruolo di mamma che l’attende giornalmente, all’intero delle quattro mura di casa. Dall’alto della sua eterna purezza e semplicità d’animo non ha mai dato dimostrazioni di incomprensioni familiari, ne con il marito, ne con i figli. Anzi ogni giornata in cui splende furente il bagliore dei raggi solari, lei approfitta per rendere unica quella dei suoi congiunti

Katia Pedrotti, bellezza naturale immersa nei pensieri

Come abbiamo potuto dedurre dalle caratteristiche attitudinali del personaggio, Katia Pedrotti, celebre volto delle prime edizioni del Grande Fratello è un’altruista di fama. Le giornate trascorse in compagnia dei figli hanno sempre un sapore speciale, in attesa che rientri da lavoro il marito Ascanio.

Nonostante ciò gli haters, in particolare le altre mamme come lei, hanno preso di mira il suo modo di gestire la privacy familiare, non senza esentarla dalle critiche.

Per questo motivo, attraverso uno scatto che evidenzia, dal punto di vista paesaggistico, un verde naturale selvatico, nel quale Katia bazzica, immera nei pensieri e in compagnia del biondo naturale dei suoi capelli, l’ex “gieffina” è decisa come non mai a dare un “calcio” definitivo alla critica.

In che modo? Facendo perno sulla sua inarrivabile intelligenza e il far valere le proprie idee, senza minimo condizionamento. D’altronde siamo di fronte ad una personalità molto forte interiormente, che tende a seguire i propri desideri e non giudicare quelli degli altri, come ha fatto intendere nel suo lungo post d’insegnamento, per una vita, lontano dalle spavalderie

